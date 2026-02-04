Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM có thêm 25 ha công viên phục vụ người dân dịp Tết

Ngô Tùng
TPO - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, TPHCM có thêm khoảng 25 ha công viên, không gian công cộng; trong đó hai công viên được đưa vào phục vụ trước Tết là công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) và công viên nước Vũng Tàu.

Thông tin được Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trao đổi tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 1 của UBND TPHCM sáng 4/2.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Trần Quang Lâm, nhiều khu đất trước đây bỏ trống, sử dụng chưa hiệu quả đang được mở ra thành các không gian công cộng tạm thời, vừa cải thiện cảnh quan đô thị, vừa bổ sung mảng xanh và điểm sinh hoạt cộng đồng cho khu vực trung tâm thành phố.

Cụ thể, 9 khu đất đang được cải tạo theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường đều là những khu “đất vàng” có vị trí đắc địa. Trong đó có khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng với diện tích khoảng 14.400 m², nằm tại 4 mặt tiền các tuyến đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) cũng có vị trí nổi bật, tiếp giáp 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Đông Du và Công trường Mê Linh.

Ngoài ra còn có các khu đất tại địa chỉ 135 Nguyễn Huệ, 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn, 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) và 152 Trần Phú (phường Chợ Quán).

Các khu đất này được đánh giá phù hợp để hình thành không gian sinh hoạt công cộng tạm thời như trưng bày hoa Tết, khu đi bộ, tập thể dục và tổ chức các hoạt động cộng đồng trong dịp lễ, tết. Song song đó, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với phường Bến Thành và phường Sài Gòn tiếp tục khảo sát, chỉnh trang thêm 4 khu đất trống khác, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2.

Dịp Tết năm nay, TPHCM có thêm khoảng 25 ha công viên, không gian công cộng; trong đó hai công viên được đưa vào phục vụ trước Tết là công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) và công viên nước Vũng Tàu.

Những ngày này, nhiều khu đất trên địa bàn thành phố đang được khẩn trương chỉnh trang để tạo không gian vui chơi cho người dân. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với việc chỉnh trang các khu đất trống, nhiều tuyến đường, nút giao và vòng xoay tại khu vực trung tâm thành phố cũng đang được cải tạo, chỉnh trang, góp phần tạo diện mạo khang trang, thông thoáng, mang đến không khí xuân tươi mới cho người dân và du khách.

Cũng theo ông Trần Quang Lâm, thành phố sẽ chỉnh trang thêm 7 tuyến đường và các nút giao như đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng và các cái vòng xoay khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa… tạo cảnh quan mới mẻ và mang không khí Tết đến với người dân.

Cũng tại phiên họp, ông Trần Quang Lâm thông tin: Để chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Sở Xây dựng cùng với các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương triển khai nhiều công trình quan trọng. Nhiều công trình đang được tập trung khẩn trương để hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân như hầm chui nút giao An Phú trên đường Mai Chí Thọ, công viên nước Vũng Tàu… Bên cạnh đó, nhiều dự án sẽ được động thổ, khởi công ngay sau Tết Nguyên đán như cảng Cái Mép Hạ, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm…

Các công trình trọng điểm đang được chủ đầu tư nỗ lực, thi công xuyên Tết như Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm.

Ngô Tùng
#đất công viên #1 Lý Thái Tổ #cải tạo cảnh quan #đón Tết Nguyên đán #phục vụ nhu cầu vui xuân đón tết

