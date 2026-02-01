Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ấm áp ngày hội đoàn kết - nghĩa tình với hàng nghìn người dân TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như Góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, siêu thị 0 đồng...

Ngày 31/1, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như Góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, siêu thị 0 đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, hội thi, chăm lo tết người dân khó khăn, phụ nữ, trẻ em yếu thế, con công nhân lao động…

img-8033.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình. Ảnh: Ngô Tùng
img-8075.jpg
Lãnh đạo MTTQ TPHCM tặng cây xanh trong chương trình ngày hội.
img-8029.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị thống nhất thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò nòng cốt, trách nhiệm trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động chăm lo tết dịp này được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm “Đoàn kết – trọn vẹn – nghĩa tình”, với tổng kinh phí tổ chức hơn 5.900 tỷ đồng.

Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” cấp thành phố được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, gắn với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với thành phố, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận địa bàn khu dân cư để người dân vui xuân, đón tết.

img-7992.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho các bạn thanh niên công nhân trong khuôn khổ ngày hội.
img-7994.jpg
img-7957.jpg
img-7932.jpg
MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chăm lo tết đến các cán bộ, hội viên, thanh niên trong khuôn khổ chương trình.
img-7857.jpg
Lãnh đạo MTTQ TPHCM thăm hỏi người dân "đi chợ" 0 đồng.
img-7886.jpg
img-7998.jpg
Người dân thoải mái chọn lựa những món đồ nghĩa tình được san sẻ tại Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Ngày 31/1, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) đã tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - phường hạnh phúc”, gắn với các hoạt động chăm lo đến đời sống người dân trên địa bàn trong dịp tết đến xuân về.

img-7670.jpg
Phường Tân Sơn Hòa chăm lo tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
z7488002909540-31f85a97001bf62b137eb56a45dcaaa7.jpg
Dịp này, phường cũng tặng những phần quà tết nghĩa tình đến các bạn lưu học sinh Lào đang học tập tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình còn tạo cơ hội để lãnh đạo và người dân trên địa bàn phường được sẻ chia và kết nối. Từ đó, cùng khẳng định quyết tâm xây dựng phường Tân Sơn Hòa phát triển, văn minh, an toàn, nghĩa tình và hạnh phúc hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Công an phường Tân Sơn Hoà ra mắt chương trình “An toàn - Không ma túy”, gắn với triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, khởi động xây dựng 9 không gian triển lãm phòng, chống tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội.

Ngô Tùng
