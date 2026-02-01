Ấm áp ngày hội đoàn kết - nghĩa tình với hàng nghìn người dân TPHCM

Ngày 31/1, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ 2026.
Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như Góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, siêu thị 0 đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, hội thi, chăm lo tết người dân khó khăn, phụ nữ, trẻ em yếu thế, con công nhân lao động…
Theo bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò nòng cốt, trách nhiệm trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động chăm lo tết dịp này được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm “Đoàn kết – trọn vẹn – nghĩa tình”, với tổng kinh phí tổ chức hơn 5.900 tỷ đồng.
Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” cấp thành phố được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, gắn với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với thành phố, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận địa bàn khu dân cư để người dân vui xuân, đón tết.
Ngày 31/1, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) đã tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - phường hạnh phúc”, gắn với các hoạt động chăm lo đến đời sống người dân trên địa bàn trong dịp tết đến xuân về.
Chương trình còn tạo cơ hội để lãnh đạo và người dân trên địa bàn phường được sẻ chia và kết nối. Từ đó, cùng khẳng định quyết tâm xây dựng phường Tân Sơn Hòa phát triển, văn minh, an toàn, nghĩa tình và hạnh phúc hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Dịp này, Công an phường Tân Sơn Hoà ra mắt chương trình “An toàn - Không ma túy”, gắn với triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm. Trong đó, khởi động xây dựng 9 không gian triển lãm phòng, chống tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội.