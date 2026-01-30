Tiến độ xây dựng 9 khu đất vàng ở TPHCM thành vườn hoa Tết Bính Ngọ 2026

TPO - Đến nay, 2 khu đất ở số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) đã hoàn tất việc cải tạo làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân. 7 khu đất còn lại, các đơn vị quản lý sử dụng khu đất và nhà tài trợ đang thực hiện, dự kiến hoàn thành vào ngày 10/2 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông tin về việc cải tạo các khu “đất vàng” làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, thực hiện chủ trương của UBND TPHCM về cải tạo, chỉnh trang, tăng cường mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng tại các khu đất trống phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề xuất 9 khu đất thực hiện vườn hoa tạm.

khu đất ở số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) đã cải tạo thành công viên.

Đến nay, 2 khu đất ở số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, rộng 14.400 m2, ở 4 mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Đông Du và Công trường Mê Linh đã hoàn tất việc cải tạo làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân.

7 khu đất còn lại gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn phường Sài Gòn, khu đất 33 Nguyễn Du và 34-36 - 42 Chu Mạnh Trinh phường Sài Gòn, khu đất ở phường Sài Gòn tại số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi phường Sài Gòn, khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi phường Bến Thành, khu đất tại số 87 Cống Quỳnh phường Cầu Ông Lãnh, khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo phường Cầu Ông Lãnh, khu đất số 152 Trần Phú phường Chợ Quán.

Cả 7 khu đất này, hiện nay các đơn vị quản lý sử dụng khu đất và nhà tài trợ đang thực hiện, dự kiến hoàn thành vào ngày 10/2 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, 9 khu đất nêu trên đều là “đất vàng”, có vị trí đắc địa, phù hợp để hình thành không gian sinh hoạt công cộng tạm thời như trưng bày hoa Tết, khu dạo bộ, tập thể dục và các hoạt động cộng đồng khác trong dịp lễ, Tết.

9 khu đất vàng ở TPHCM sẽ hình thành không gian sinh hoạt công cộng tạm thời như trưng bày hoa Tết, khu dạo bộ, tập thể dục và các hoạt động cộng đồng khác trong dịp lễ, Tết.

Các khu đất này trước đây bị bỏ trống do vướng mắc pháp lý hoặc thủ tục đầu tư, một số khu được khai thác cho thuê một phần.

Việc sử dụng các khu đất trống ở trung tâm để làm không gian công cộng phục vụ người dân được xác định là một trong những chủ trương mang tính đột phá của TPHCM, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM.

“Chủ trương này nhằm góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, đồng thời hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai có giá trị cao của TPHCM”, ông Hoan nói.