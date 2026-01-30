TP.HCM nói gì trước lo ngại giá đất tăng mạnh do thay đổi cách tính?

TPO - Việc áp dụng bảng giá đất mới trong giai đoạn chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp, do ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính, quyền lợi khi chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như triển khai các dự án chỉnh trang đô thị.

Thông tin trên được ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế Đất – Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cung cấp tại họp báo về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 29/1.

Theo ông Đào Quang Dương, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254 của HĐND TP.HCM đã quy định rõ các trường hợp áp dụng bảng giá đất. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, nhiều địa phương và người dân còn lúng túng, đặc biệt trong giai đoạn thành phố chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Chậm nhất đến ngày 1/7/2026 TPHCM và các tỉnh, thành phố mới ban hành hệ số điều chỉnh giá đất

Ông Dương cho biết, theo Luật Đất đai 2024, có 12 trường hợp liên quan đến tài chính đất đai, trong đó không phải tất cả đều áp dụng trực tiếp bảng giá đất. Trên cơ sở rà soát và phân tích, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định có 5 trường hợp tiếp tục áp dụng trực tiếp bảng giá đất, bao gồm việc tính thuế sử dụng đất, thuế chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, các khoản phí và lệ phí, tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cũng như tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất.

Đối với 7 trường hợp còn lại, trong đó có việc tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, hay tính tiền thuê đất, Luật và Nghị quyết 254 quy định phải áp dụng bảng giá đất kèm hệ số điều chỉnh. Tuy nhiên, chậm nhất đến ngày 1/7/2026, các tỉnh, thành phố mới phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong thời gian chưa có hệ số điều chỉnh, ông Đào Quang Dương nhấn mạnh, các trường hợp này vẫn tiếp tục áp dụng theo bảng giá đất hiện hành. Đây là điểm mấu chốt, có ý nghĩa rất lớn để người dân chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tránh tâm lý chờ đợi hoặc lo ngại phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng – lĩnh vực được TP.HCM đặc biệt quan tâm khi sắp tới triển khai hàng loạt dự án công viên, hạ tầng, chỉnh trang đô thị... ông Dương cho biết, theo Luật Đất đai 2024, việc xác định giá đất bồi thường vẫn được thực hiện thông qua thuê đơn vị tư vấn xác định giá theo phương pháp hệ số điều chỉnh. Trong giai đoạn chưa ban hành hệ số điều chỉnh, các địa phương vẫn tiếp tục thuê tư vấn xác định giá đất theo đúng quy định của Luật, đảm bảo không làm đình trệ tiến độ các dự án.

Để thống nhất cách hiểu và cách làm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã triển khai tập huấn, hướng dẫn Nghị quyết 254 và Nghị quyết 87 về bảng giá đất đến 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Sở đang khẩn trương thực hiện các bước xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, bảo đảm đúng lộ trình theo quy định.

Ông Đào Quang Dương cho biết thêm, thời gian qua Sở đã nhận được nhiều văn bản từ các phường, xã và đặc khu đề nghị hướng dẫn cụ thể các tình huống phát sinh. Trên cơ sở Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết liên quan, Sở đã có văn bản hướng dẫn chi tiết nhằm giúp địa phương áp dụng thống nhất, tránh ách tắc thủ tục và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.