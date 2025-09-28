Sự cố túi khí trong hầm lò khiến ba công nhân mắc kẹt

TPO - Ba công nhân đang làm việc trong đường lò của Công ty than Dương Huy bị mắc kẹt do sự cố túi khí, hiện công tác tìm kiếm cứu hộ đang được các đơn vị gấp rút triển khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h35 phút ngày 28/9, tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố túi khí hầm lò khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy bị mắc kẹt.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự cố. Ảnh: QMG.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố. Hiện các đơn vị đang gấp rút triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn