Tổng Bí thư: Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, làm việc cầm chừng

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả. Ngay sau Đại hội XIV của Đảng một loạt trọng tâm công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai đồng bộ.

Đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gặp mặt các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, cổ vũ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, càng làm sâu sắc thêm niềm tự hào và niềm tin vững chắc đối với chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng. 96 năm qua là bản hùng ca của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng độc lập, tự do; là hành trình Đảng ta kiên định mục tiêu, lý tưởng, gắn bó máu thịt với nhân dân, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng ta. Đại hội XIV của Đảng một lần nữa khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại.

Đại hội đã thông qua chủ trương quan trọng: Bổ sung "lý luận về đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện rõ sự kiên định đi đôi với đổi mới, bổ sung và phát triển không ngừng về tư duy lý luận của Đảng.

﻿Ảnh: TTXVN.



Với tầm nhìn dài hạn, Đại hội đã quyết định chủ trương triển khai tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng cho giai đoạn 100 năm sau (2030-2130). Đây là những vấn đề rất chiến lược về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.

Thành công của Đại hội XIV - một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng; trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lan tỏa ra toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phải bắt tay ngay vào hành động

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, bằng những quyết sách và hành động cụ thể, quyết liệt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

Để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động. Bộ Chính trị xác định mục tiêu: Trong quý I/2026 phải hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; trong năm 2026 phải thể chế hóa, cụ thể hóa hết những quan điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, Đại hội XIV của Đảng cũng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường toàn diện; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết, thời gian tới, tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Sự cổ vũ, động viên, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian tới...