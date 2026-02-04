Yêu cầu cao hơn về bầu cử khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy chuyển đổi số, công tác bầu cử đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Ngày 4/2, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác bầu cử, hội nghị nhằm quán triệt, hướng dẫn thống nhất các quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026 ngay sau thành công của Đại hội khóa XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh T.Kiên

Cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời, cuộc bầu cử cũng là thước đo sinh động đối với năng lực tổ chức, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt ở cơ sở.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính, công tác bầu cử đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn.

Theo ông Long, hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm trao đổi, thống nhất về nghiệp vụ công tác bầu cử trong giai đoạn mới; trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, quy trình, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức phụ trách bầu cử.

Đồng thời, hội nghị cũng nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm mọi khâu của cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, chặt chẽ, an toàn, dân chủ và công khai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn những vấn đề thực tiễn đặt ra, đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những nội dung dễ sai, dễ vướng, dễ phát sinh khiếu nại, để từ đó vận dụng thống nhất, đúng quy định khi triển khai tại địa phương, cơ sở.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, hội nghị được tổ chức để hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể đến các tổ chức phụ trách bầu cử của các cấp. Theo ông, những hướng dẫn này được trình bày kỹ lưỡng để thành viên các tổ bầu cử nắm bắt đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã trình bày tham luận "Việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri gắn với việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuẩn bị bầu cử".