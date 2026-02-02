Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. Huế

TPO - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. Huế, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân...

Ngày 2/2, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. Huế.

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Huế.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo TP. Huế cho biết công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai sớm, đồng bộ, đúng quy định. Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố và Ủy ban Bầu cử các cấp đã được thành lập, kiện toàn đầy đủ; nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ thành phố đến cơ sở.

Đến nay, TP. Huế đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Thành phố được bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã thống nhất giới thiệu 18 người ứng cử, bảo đảm số dư và cơ cấu hợp lý. Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 53 đại biểu sẽ được bầu từ 94 người ứng cử; ở cấp xã, 40/40 xã, phường đã hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu 1.524 người để bầu 804 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo TP. Huế báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố.

Thành phố đã xác định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; dự kiến tổ chức 768 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu riêng cho lực lượng vũ trang và các trường đại học. Công tác lập, rà soát danh sách cử tri được triển khai chặt chẽ, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp, đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, TP. Huế cũng nêu một số khó khăn, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; địa bàn xã, phường mở rộng, khối lượng công việc lớn trong khi đội ngũ cán bộ cơ sở còn mỏng, nhiều mốc thời gian trùng dịp Tết Nguyên đán 2026; hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa bàn còn hạn chế.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu địa phương tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cách làm bài bản của TP. Huế trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời yêu cầu thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, kích động.

Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành khảo sát thực tế điểm bầu cử ở phường Thuận Hoá, Huế.

Đại tướng đặc biệt lưu ý TP. Huế phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, nhất là trong ngày bầu cử 15/3; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Đối với các kiến nghị của địa phương về biên chế, kinh phí, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.