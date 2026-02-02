Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và chúc mừng ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản.



Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng ông Đoàn Minh Huấn, thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu, ông Đoàn Minh Huấn cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cho biết, sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, ra sức đổi mới mạnh mẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết sách Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong hệ thống chính trị và toàn xã hội…

Ông Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông Huấn là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách, rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 3/2023, ông được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.