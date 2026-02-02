Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Chiều 2/2, hướng đến Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đông đảo cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.



Phát biểu tại lễ khánh thành, chị Nguyễn Ny Hương – Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác đền ơn đáp nghĩa; nhiều công trình tri ân đã được xây dựng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại Hà Tĩnh, Ngã ba Đồng Lộc – Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng bài bản với nhiều hạng mục. Trong đó, công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc sau một thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác đón tiếp, phục vụ du khách về dâng hương, tri ân.

Chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khánh thành.

“Sau khi được đầu tư xây dựng, hiện công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện thêm quần thể Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời là điểm thu hút đông đảo khách du lịch tâm linh và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước”, chị Nguyễn Ny Hương bày tỏ.

Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ; Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.

Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vào tháng 12/2025, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ đề ra, qua đó góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho Nhân dân và thế hệ trẻ hôm nay, mai sau.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao hoa và quà tri ân, ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của đơn vị tài trợ trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.