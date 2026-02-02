Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Chiều 2/2, hướng đến Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đông đảo cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên.

r.jpg
Đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khánh thành, chị Nguyễn Ny Hương – Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác đền ơn đáp nghĩa; nhiều công trình tri ân đã được xây dựng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tại Hà Tĩnh, Ngã ba Đồng Lộc – Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng bài bản với nhiều hạng mục. Trong đó, công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc sau một thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác đón tiếp, phục vụ du khách về dâng hương, tri ân.

9d4c835b6b25e57bbc34.jpg
Chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khánh thành.

“Sau khi được đầu tư xây dựng, hiện công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện thêm quần thể Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời là điểm thu hút đông đảo khách du lịch tâm linh và các tầng lớp Nhân dân trong cả nước”, chị Nguyễn Ny Hương bày tỏ.

Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ; Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng làm chủ đầu tư.

c848b4515c2fd2718b3e.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.

Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành vào tháng 12/2025, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ đề ra, qua đó góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho Nhân dân và thế hệ trẻ hôm nay, mai sau.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao hoa và quà tri ân, ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của đơn vị tài trợ trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #khánh thành #hà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc tại Ngã ba Đồng Lộc #Ngã Ba Đồng Lộc #khánh thành nhà bia tưởng niệm #Thanh niên Xung phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục