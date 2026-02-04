TPHCM tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51

TPO - Trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51 được Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng triển khai tháo dỡ trong vòng 8 ngày, bắt đầu từ 4/2.

Video: Tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, đoạn qua TPHCM.

Ngày 4/2, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tiến hành tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tân Hải (TPHCM).

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã bắt đầu tập trung và huy động các phương tiện triển khai, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực thi công. Thời điểm này, lượng xe không quá đông nên không xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Chiều 3/2, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản thông báo về việc tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51. Trong đó, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) sẽ là đơn vị chủ trì tháo dỡ, dự kiến diễn ra trong 8 ngày, kể từ 4/2.

Tiến hành tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trạm thu phí T3 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà, trạm, phân luồng... đang ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao nên việc tháo dỡ là cần thiết và cấp bách.

Sở Xây dựng đã đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC, chủ đầu tư) tháo dỡ nhưng đơn vị này chưa đồng ý triển khai thực hiện.

Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51 dài khoảng 73 km đi qua 2 địa phương là Đồng Nai và TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), gồm 3 trạm thu phí T1, T2 (Đồng Nai) và T3. Hiện nay, việc thu phí đã tạm dừng trong thời gian dài nhưng còn một số vướng mắc dẫn đến việc chủ đầu tư chưa tháo dỡ các trạm thu phí.