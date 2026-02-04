TPHCM thông tin vụ thực phẩm bẩn vào trường học, hàng hóa ùn tắc

TPO - Liên quan vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) vừa qua liên quan đến Công ty Sago Food, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết, phía công ty đã thừa nhận hành vi vi phạm, không cần phải chờ kết quả kiểm nghiệm.

Sáng 4/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ tháng 2.

Trao đổi tại buổi họp, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết, thời gian qua sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cùng với các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, sở cũng tham mưu, hướng dẫn các phường, xã trong công tác quản lý ATTP tại cơ sở.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan trao đổi tại buổi họp. Ảnh: TTBC.

Theo bà Lan, Sở ATTP đã thành lập 31 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tổng cộng 1.320 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đoàn vẫn liên tục trực tiếp đi thanh, kiểm tra ngoài hiện trường. Ngoài ra, Sở cũng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đột xuất từ phản ánh của báo chí, chẳng hạn như sau vụ việc liên quan đến các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới...

Người đứng đầu Sở ATTP TPHCM cũng nhìn nhận đâu đó vẫn còn những vi phạm chưa được phát hiện và ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra lại vào những thời điểm phù hợp.

Liên quan vụ việc vi phạm ATTP vừa qua liên quan đến Công ty Sago Food - đơn vị cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn quận 7 (cũ), bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở ATTP đã lập tức thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện tại cơ sở này một số lượng thịt heo đã quá hạn sử dụng, kém chất lượng, dù doanh nghiệp đang trong quá trình tẩy rửa, dọn dẹp.

Bà Lan cho hay, phía công ty đã thừa nhận hành vi vi phạm, không cần phải chờ kết quả kiểm nghiệm. “Chúng tôi đang hoàn tất biên bản để xử phạt thích đáng theo quy định”, bà Lan nói.

Mặt khác, Sở ATTP thành phố cũng mở rộng kiểm tra đối với 9 nhà cung cấp nguyên liệu cho Sago Food. Các đoàn kiểm tra hiện vẫn đang tiếp tục làm việc nhằm làm rõ trách nhiệm liên đới trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đi liền đó, 12 trường học sử dụng suất ăn của công ty này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngưng hợp đồng, không tiếp tục sử dụng dịch vụ và tìm đối tác khác để bảo đảm an toàn cho học sinh. Theo bà Lan, sau khi hoàn tất xử phạt hành chính, có thể sẽ phát sinh các khiếu nại, yêu cầu bồi thường từ phía nhà trường và phụ huynh theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, TPHCM là địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn trong lĩnh vực ATTP, song vẫn có những sơ hở. Bà khẳng định quan điểm của ngành là khi phát hiện trường hợp nào thì sẽ xử lý nghiêm, đồng thời người cung cấp và người sử dụng thực phẩm chế biến cũng chịu trách nhiệm.

“Trong thời gian tới, Sở ATTP sẽ xây dựng chuyên đề kiểm tra tất cả các công ty cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn, dự kiến triển khai sau Tết, khi hoạt động dạy và học trở lại bình thường. Chúng tôi cũng chú trọng công tác phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc, đặc biệt đối với các lễ hội dịp Tết trên địa bàn”, bà Lan nói.

Bà Phong Lan cho biết năm nay công tác thanh tra, kiểm tra không chỉ có ngành ATTP mà còn có sự tham gia của ngành quản lý thị trường, đặc biệt lực lượng công an phường cũng tham gia xử lý về ATTP ngay trên địa bàn. Riêng ngành công an ra quân rất triệt để, có những chuyên đề và cũng đã phát hiện những vụ việc.

Linh động giải quyết nhanh để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

Liên quan đến vấn đề ùn tắc trong lưu thông hàng hóa tại các cảng, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, ngay sáng nay UBND TPHCM đã có cuộc họp khẩn để giải quyết xoay quanh Nghị định 46. Theo bà Lan, hiện nay, trong thời gian chờ những quyết định chính thức từ Chính phủ và các bộ ngành có văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện nghị định trên, thành phố đã có những hướng xử lý linh động để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Tạm thời tất cả các thủ tục đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ được tiến hành như cũ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tự công bố tại Sở ATTP và được giải quyết thật nhanh để thông quan.

“Đây là cách thành phố linh động tháo gỡ cho doanh nghiệp trong dịp tết đến, xuân về”, bà Phong Lan chia sẻ.