Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Công Tuân; Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An; Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng; Giám đốc NXB Kim Đồng Bùi Tuấn Nghĩa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện: màu bột, acrylic, màu nước, sáp, cắt xé dán, chì màu, đồ họa vi tính...

Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 15/4/2026. Thí sinh dự thi gửi trực tiếp tác phẩm về: Văn phòng NXB Kim Đồng, 55 Quang Trung, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc gửi tác phẩm theo link đăng kí: https://forms.gle/dJFvgXxQwtHmr7Lg9

Biểu tượng lay động triệu trái tim

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với mục tiêu tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các sản phẩm tuyên truyền về Đại hội mạnh mẽ và trực quan nhất. Chúng ta cần những tác phẩm có khả năng chuyển tải thông điệp của biểu trưng vào đời sống, xuất hiện trên mọi nẻo đường, trên các nền tảng số và trong tâm trí của mỗi bạn trẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Trang mong muốn, với chủ đề và tinh thần xuyên suốt là “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, cuộc thi vượt lên trên khuôn khổ của một sân chơi nghệ thuật thông thường.

"Chúng ta không chỉ tìm kiếm những bức tranh đẹp, chúng ta đang tìm kiếm những thông điệp thép, những hình ảnh mang tính biểu tượng có sức lay động triệu trái tim", chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang kêu gọi các họa sĩ chuyên nghiệp, các sinh viên mỹ thuật, các bạn trẻ yêu thiết kế và toàn thể nhân dân hãy cùng tham gia vào đợt sáng tác đặc biệt này.

Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ nhận được những tác phẩm có tính cổ động cao, giàu sức lan tỏa, để mỗi bức tranh khi xuất hiện trên mạng xã hội, hay treo trên các nẻo đường... đều trở thành một lời hiệu triệu, thôi thúc thanh niên rèn đức, luyện tài, vững bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Thể hiện chủ đề và tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Tác phẩm dự thi cần bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Cụ thể, cần thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc, tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, với tinh thần “5 tiên phong”.

Cụ thể: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Thái An chia sẻ một số lưu ý về nội dung và phương thức thể hiện, yêu cầu đối với tác phẩm dự thi. Ảnh: Xuân Tùng

Các tác phẩm dự thi cần thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Đó là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên.

Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện được sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.