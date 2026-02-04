Xế hộp biến dạng sau cú lao thẳng vào xe hút bụi trên cao tốc

TPO - Khoảng 10h50 ngày 4/2, trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng, 1 người bị thương.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại Km78, thuộc địa phận xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm trên, ô tô con BKS 30M-941.19 do tài xế P.T.A. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển theo hướng Hạ Long đi Móng Cái bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe hút bụi BKS 14CD-000.07 đang làm nhiệm vụ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến tài xế ô tô con bị gãy tay, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn. Tại hiện trường, cả 2 xe hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường, người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi xe.

Xe hút bụi được xác định do tài xế N.V.T. (SN 1964, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Nhận tin báo, tổ CSGT nhanh chóng có mặt để cứu nạn, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và phối hợp làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xế hộp biến dạng, nhiều người phải phá kính để cứu người bên trong xe.

Theo lực lượng chức năng, kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô con cho kết quả không vi phạm.