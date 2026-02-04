Xúc động chương trình 'Tết tri ân Liệt sĩ'

TPO - Tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline tổ chức đã mang đến những khoảnh khắc lắng đọng và xúc động.

Hướng tới chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tối 4/2, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với nhóm Skyline, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, thuộc Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình được tổ chức tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, thuộc Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Trong khoảnh khắc lắng đọng, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Bắc Hồng Lĩnh) nghẹn ngào kể về người cha - liệt sĩ Nguyễn Văn Phê. Chị mất cha khi mới 4 tháng tuổi, chưa kịp có một ký ức trọn vẹn nào về cha. Suốt những năm tháng trưởng thành, hình ảnh người cha chỉ hiện hữu qua lời kể của người thân và tấm ảnh thờ đã phai màu theo thời gian. Khi được trao lại bức chân dung phục dựng của cha, chị Oanh rưng rưng xúc động: “Cha đã về với con. Tết này, gia đình ta được đoàn tụ rồi…”

Cũng tại chương trình, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Vinh - vợ liệt sĩ Trần Hữu Thanh khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 5 ngày, chưa kịp chụp một bức ảnh cưới, chưa kịp may một bộ quần áo mới, rồi người chồng trẻ lên đường và mãi mãi không trở về. “Cuối năm 1978, anh Thanh hy sinh tại chiến trường Campuchia. Tôi chỉ mong có một tấm ảnh của anh để đặt lên bàn thờ mỗi dịp Tết đến…”, bà Vinh bật khóc.

Từ mong muốn đó, bằng kỹ thuật phục dựng hiện đại, nhóm Skyline đã tái hiện khoảnh khắc hai vợ chồng đứng cạnh nhau trong một bức ảnh chân thực, ấm áp. Nhìn thấy tấm hình, bà Vinh òa khóc khi nhìn thấy lại người chồng trẻ của mình.

Những khoảnh khắc chờ đợi trong nghẹn ngào của người thân các liệt sĩ trong chương trình trao ảnh phục dựng.

Xuyên suốt chương trình, những câu chuyện của các gia đình liệt sĩ đã lay động trái tim của hàng trăm đại biểu, đoàn viên, thanh niên và người dân có mặt.

Chương trình là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ dự án “Tô màu ký ức” do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline triển khai. Đến nay, dự án đã phục dựng gần 500 di ảnh liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ”, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 di ảnh và 200 triệu đồng tiền quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.