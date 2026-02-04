Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Xúc động chương trình 'Tết tri ân Liệt sĩ'

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline tổ chức đã mang đến những khoảnh khắc lắng đọng và xúc động.

Hướng tới chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tối 4/2, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với nhóm Skyline, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được tổ chức tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, thuộc Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

tp-tet-djgd.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.
tp-dhdjsk.jpg
Chương trình được tổ chức tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc, thuộc Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.
tp-tet-trao-skhs.jpg
tp-tet-kdhs.jpg
Trong khoảnh khắc lắng đọng, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Bắc Hồng Lĩnh) nghẹn ngào kể về người cha - liệt sĩ Nguyễn Văn Phê. Chị mất cha khi mới 4 tháng tuổi, chưa kịp có một ký ức trọn vẹn nào về cha. Suốt những năm tháng trưởng thành, hình ảnh người cha chỉ hiện hữu qua lời kể của người thân và tấm ảnh thờ đã phai màu theo thời gian. Khi được trao lại bức chân dung phục dựng của cha, chị Oanh rưng rưng xúc động: “Cha đã về với con. Tết này, gia đình ta được đoàn tụ rồi…”
tp-jsskssk.jpg
Cũng tại chương trình, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Vinh - vợ liệt sĩ Trần Hữu Thanh khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 5 ngày, chưa kịp chụp một bức ảnh cưới, chưa kịp may một bộ quần áo mới, rồi người chồng trẻ lên đường và mãi mãi không trở về. “Cuối năm 1978, anh Thanh hy sinh tại chiến trường Campuchia. Tôi chỉ mong có một tấm ảnh của anh để đặt lên bàn thờ mỗi dịp Tết đến…”, bà Vinh bật khóc.
tp-tet-kshsl.jpg
tp-tet-kshsol.jpg
Từ mong muốn đó, bằng kỹ thuật phục dựng hiện đại, nhóm Skyline đã tái hiện khoảnh khắc hai vợ chồng đứng cạnh nhau trong một bức ảnh chân thực, ấm áp. Nhìn thấy tấm hình, bà Vinh òa khóc khi nhìn thấy lại người chồng trẻ của mình.
tp-tet-dkhdod.jpg
tp-tet-jdgsksl.jpg
Những khoảnh khắc chờ đợi trong nghẹn ngào của người thân các liệt sĩ trong chương trình trao ảnh phục dựng.
tp-tet-kshs.jpg
Xuyên suốt chương trình, những câu chuyện của các gia đình liệt sĩ đã lay động trái tim của hàng trăm đại biểu, đoàn viên, thanh niên và người dân có mặt.
tp-tet-trao-20.jpg
tp-tet-92802.jpg
Chương trình là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ dự án “Tô màu ký ức” do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp cùng nhóm Skyline triển khai. Đến nay, dự án đã phục dựng gần 500 di ảnh liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.
tp-trao-1.jpg
tp-tet-29702.jpg
Tại chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ”, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 di ảnh và 200 triệu đồng tiền quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
tp-tet-kshsksk.jpg
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 2.396 hài cốt liệt sĩ, tuy nhiên vẫn còn gần 12.000 trường hợp chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy thông tin. Những bức di ảnh được phục dựng hôm nay không chỉ bù đắp phần nào nỗi đau mất mát, mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, hun đúc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ mai sau.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #phục dựng #Trao tặng di ảnh #200 liệt sĩ “trở về” bên gia đình ngày Tết #“Tết tri ân Liệt sĩ” #Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục