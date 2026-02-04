Biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có gì đặc biệt?

Từ "mạch nguồn" kỹ thuật số đến khát vọng tiên phong
Ngay khi ra mắt, biểu trưng (logo) của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gây ấn tượng mạnh với ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Tác phẩm sử dụng những đường nét gãy gọn, dứt khoát, gợi liên tưởng trực tiếp đến các bo mạch điện tử.
Anh Lý Anh Tuấn - tác giả biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cho biết, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trí tuệ và công nghệ chính là hai vũ khí sắc bén nhất của người trẻ.
Anh đã biến con số XIII thành một mạch nguồn kỹ thuật số. Vi mạch là biểu tượng của sự kết nối không giới hạn, thể hiện một thế hệ thanh niên: tư duy sắc bén - hành động quyết liệt - làm chủ tương lai. Những đường nét gãy gọn, dứt khoát ấy không chỉ là công nghệ, mà là tuyên ngôn về tốc độ và sự tiên phong.
"Tôi muốn dùng ngôn ngữ của cấu trúc vi mạch để nói lên rằng: Tuổi trẻ Việt Nam đã sẵn sàng làm chủ công nghệ, sẵn sàng kết nối và chạy đua với tốc độ phát triển của thế giới", anh Tuấn nói.
Điều thú vị, tác giả của thiết kế logo đậm chất công nghệ này lại người "ngoại đạo" với thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Anh Tuấn vốn là cựu sinh viên ngành Quản lý đất đai tại Đại học Nông lâm TP.HCM; hiện công tác trong lĩnh vực kế hoạch và quản lý tại đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Là dân "tay ngang", anh Tuấn bộc bạch bản thân không biết vẽ chuyên sâu và chỉ tự học các công cụ thiết kế trên mạng để phục vụ công việc báo cáo chuyên môn. Tuy nhiên, với mong muốn đóng góp một tác phẩm đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên ngành Cao su, anh đã quyết định thử sức.
Dù công việc chuyên môn bận rộn, anh vẫn dành những ngày nghỉ hay những buổi cà phê cuối tuần để tìm cảm hứng, bởi theo anh, "muốn có ý tưởng tốt thì tinh thần phải lãng mạn một chút".
Sáng tạo bằng sự lắng nghe
Anh Lý Anh Tuấn cho biết, trong quá trình 1 tháng thai nghén lên ý tưởng và thiết kế biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc XIII, đã nghiên cứu bối cảnh đất nước, nhận định vai trò của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số. Đồng thời, có sự cộng hưởng, kết tinh từ tinh thần tập thể.
Anh đã chủ động học hỏi, lắng nghe góp ý từ các bạn bè, đồng nghiệp để chắt lọc những đường nét tốt nhất, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả thị giác. Từ nhiều bản phác thảo, anh Tuấn đã chọn ra phương án ưng ý nhất để gửi dự thi.
Niềm vui vỡ òa khi tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức, mang về giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực này cho tuổi trẻ ngành Cao su. Nhưng hơn cả một giải thưởng, anh Lý Anh Tuấn gửi gắm một kỳ vọng lớn lao hơn.
"Tôi mong biểu trưng này không chỉ nằm trên giấy, mà sẽ sống trong mọi hành động của thanh niên", anh chia sẻ. Với hình tượng "đôi cánh khát vọng" và "bàn tay nhiệt huyết" được lồng ghép tinh tế, tác giả hy vọng mỗi bạn đoàn viên - dù ở biên giới, hải đảo hay trên không gian mạng – khi nhìn thấy biểu trưng sẽ thấy chính mình ở đó, coi đây là hiệu lệnh để cùng kết nối, dấn thân và kiến tạo tương lai.
Ngày 4/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc XIII. Tác phẩm đoạt giải đặc biệt của anh Lý Anh Tuấn được chọn làm Biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc XIII.
Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc XIII với những đường nét gợi liên tưởng đến cấu trúc vi mạch, biểu trưng cho thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.
Các nét tạo hình đan xen, quy tụ hướng tâm, tôn vinh Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Việt Nam. Tổng thể biểu trưng gợi hình cánh chim vươn cao và bàn tay chào đón, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của tổ chức Đoàn và khí thế, khát vọng phát triển bền vững của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.