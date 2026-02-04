Biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có gì đặc biệt?

TPO - Những đường nét gãy gọn tựa bo mạch điện tử, mang đậm hơi thở của kỷ nguyên số trong biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được thai nghén bởi một tác giả "tay ngang" là cán bộ quản lý thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Từ "mạch nguồn" kỹ thuật số đến khát vọng tiên phong

Ngay khi ra mắt, biểu trưng (logo) của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gây ấn tượng mạnh với ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Tác phẩm sử dụng những đường nét gãy gọn, dứt khoát, gợi liên tưởng trực tiếp đến các bo mạch điện tử.

Anh Lý Anh Tuấn - tác giả biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cho biết, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trí tuệ và công nghệ chính là hai vũ khí sắc bén nhất của người trẻ.

Anh đã biến con số XIII thành một mạch nguồn kỹ thuật số. Vi mạch là biểu tượng của sự kết nối không giới hạn, thể hiện một thế hệ thanh niên: tư duy sắc bén - hành động quyết liệt - làm chủ tương lai. Những đường nét gãy gọn, dứt khoát ấy không chỉ là công nghệ, mà là tuyên ngôn về tốc độ và sự tiên phong.

Tác phẩm của anh Lý Anh Tuấn đoạt giải đặc biệt và được lựa chọn làm biểu trưng chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

"Tôi muốn dùng ngôn ngữ của cấu trúc vi mạch để nói lên rằng: Tuổi trẻ Việt Nam đã sẵn sàng làm chủ công nghệ, sẵn sàng kết nối và chạy đua với tốc độ phát triển của thế giới", anh Tuấn nói.

Điều thú vị, tác giả của thiết kế logo đậm chất công nghệ này lại người "ngoại đạo" với thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Anh Tuấn vốn là cựu sinh viên ngành Quản lý đất đai tại Đại học Nông lâm TP.HCM; hiện công tác trong lĩnh vực kế hoạch và quản lý tại đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Là dân "tay ngang", anh Tuấn bộc bạch bản thân không biết vẽ chuyên sâu và chỉ tự học các công cụ thiết kế trên mạng để phục vụ công việc báo cáo chuyên môn. Tuy nhiên, với mong muốn đóng góp một tác phẩm đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên ngành Cao su, anh đã quyết định thử sức.

Dù công việc chuyên môn bận rộn, anh vẫn dành những ngày nghỉ hay những buổi cà phê cuối tuần để tìm cảm hứng, bởi theo anh, "muốn có ý tưởng tốt thì tinh thần phải lãng mạn một chút".

Anh Lý Anh Tuấn giới thiệu tác phẩm được trưng bày tại lễ trao giải với Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và đoàn viên thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng

Sáng tạo bằng sự lắng nghe

Anh Lý Anh Tuấn cho biết, trong quá trình 1 tháng thai nghén lên ý tưởng và thiết kế biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc XIII, đã nghiên cứu bối cảnh đất nước, nhận định vai trò của tuổi trẻ trong kỷ nguyên số. Đồng thời, có sự cộng hưởng, kết tinh từ tinh thần tập thể.

Anh đã chủ động học hỏi, lắng nghe góp ý từ các bạn bè, đồng nghiệp để chắt lọc những đường nét tốt nhất, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả thị giác. Từ nhiều bản phác thảo, anh Tuấn đã chọn ra phương án ưng ý nhất để gửi dự thi.

Niềm vui vỡ òa khi tác phẩm được chọn làm biểu trưng chính thức, mang về giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực này cho tuổi trẻ ngành Cao su. Nhưng hơn cả một giải thưởng, anh Lý Anh Tuấn gửi gắm một kỳ vọng lớn lao hơn.

"Tôi mong biểu trưng này không chỉ nằm trên giấy, mà sẽ sống trong mọi hành động của thanh niên", anh chia sẻ. Với hình tượng "đôi cánh khát vọng" và "bàn tay nhiệt huyết" được lồng ghép tinh tế, tác giả hy vọng mỗi bạn đoàn viên - dù ở biên giới, hải đảo hay trên không gian mạng – khi nhìn thấy biểu trưng sẽ thấy chính mình ở đó, coi đây là hiệu lệnh để cùng kết nối, dấn thân và kiến tạo tương lai.