Trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Tại hội nghị, anh Cù Đức Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - đã công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Ảnh: Dương Triều.

Theo Quyết định số 889, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/2/2026.

Theo Quyết định số 890, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/2/2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong: Lý Thành Tâm, Trần Công Hùng, Trần Thị Thu Huyền. Ảnh: Dương Triều.

Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến và Trần Thị Thu Hà.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bổ nhiệm nhân sự giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong.

Tại Quyết định số 870, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Công Hùng - Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong điện tử - giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2026.

Tại Quyết định số 869, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2026.

Tại Quyết định số 871, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Truyền thông và Tổ chức sự kiện Báo Tiền Phong - giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong Trần Công Hùng, Lý Thành Tâm, Trần Thị Thu Huyền.

Đại diện các cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập đã tin tưởng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa nhận quyết định.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nêu rõ, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân của các cán bộ vừa được bổ nhiệm, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm đạo đức trước một tờ báo giàu truyền thống, luôn đồng hành cùng tuổi trẻ và đất nước trong suốt hành trình đáng tự hào gần 73 năm qua.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng: quyết định hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà còn là sự trao trách nhiệm của tổ chức, của Đảng, của cơ quan chủ quản và của tập thể Báo Tiền Phong đối với tôi và những đồng chí được bổ nhiệm hôm nay, có trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của tờ báo”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - tân Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Dương Triều.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện và khép mình vào tổ chức để hoàn thiện bản thân.

"Trong bối cảnh báo giấy suy giảm; báo điện tử không thu phí, Tiền Phong cần hướng đi nào trong thời gian tới. Đó phải là những giá trị cốt lõi về nội dung, có những sản phẩm báo chí chuyên sâu, độc quyền, sản phẩm báo chí hiện đại phù hợp với nhu cầu của giới trẻ; Xây dựng hệ sinh thái Tiền Phong với các sự kiện quy mô quốc gia về văn hóa, thể thao để gắn kết bạn đọc, đối tác trong hệ sinh thái này. Phục vụ bạn đọc một cách chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số mạnh mẽ để tìm thêm những hướng đi mới, nguồn thu mới”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói, đồng thời cho biết, trên cương vị mới, sẽ trách nhiệm, gương mẫu hơn nữa, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, đặt uy tín của tờ báo lên trên hết, trước hết.

“Tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; cùng tập thể Ban Biên tập xây dựng Báo Tiền Phong ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn; xứng đáng là tiếng nói tin cậy của thanh niên, giới trẻ và của xã hội trong thời kỳ mới”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cam kết.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Dương Triều.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Theo anh Huy, qua quy trình công tác cán bộ cho thấy, cả 5 cán bộ đều có uy tín rất cao. “Các đồng chí cần tư duy rằng, với nhiệm vụ mới sẽ đi liền với trách nhiệm mới, trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi lao động vất vả, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy đề nghị, các Phó Tổng Biên tập, các Ủy viên Ban Biên tập vừa được bổ nhiệm làm việc trên tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, nhìn về mục tiêu chung để Ban Biên tập hoạt động hiệu quả nhất, để Báo Tiền Phong phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và các Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Ảnh: Dương Triều.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, Ban Biên tập Báo Tiền Phong nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Báo Tiền Phong là kết quả của quá trình xem xét thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thể hiện sự tin tưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đối với các cán bộ được giao trọng trách mới.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Triều.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết chủ động, sáng tạo cùng tập thể Ban Biên tập xây dựng Báo Tiền Phong ngày càng phát triển; giữ vững vai trò là cơ quan báo chí uy tín của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có tiếng nói mạnh mẽ, trách nhiệm và sức lan tỏa tích cực trong xã hội”, nhà báo Phùng Công Sưởng nêu.

Ban Biên tập Báo Tiền Phong chúc mừng anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Dương Triều.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ban Biên tập Báo Tiền Phong cam kết tiếp tục coi trọng công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quy định của Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của Trung ương Đoàn. Đồng thời, tăng cường đoàn kết nội bộ, phân công rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể. Ban Biên tập Báo Tiền Phong cũng sẽ không ngừng đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Tiền Phong, xứng đáng với sự tin cậy của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Trung ương Đoàn và bạn đọc cả nước.

Tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả đoạt giải Chuyên đề Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ X. Ảnh: Dương Triều.