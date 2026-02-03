Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà thương bệnh binh nặng tại Phú Thọ

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 3/2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Báo Tiền Phong đến thăm, tặng quà thương bệnh binh nặng, người có công đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

tp-2-4167.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến và anh Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Thọ thăm hỏi thương binh.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hiện đang trực tiếp chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng 28 thương bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên. Đây đều là những người mang trên mình thương tật nặng do chiến tranh để lại, cần được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và hỗ trợ đời sống lâu dài.

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình những ngày giáp Tết, đoàn công tác của Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc Tết và trao quà động viên các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và lòng biết ơn sâu sắc của các đơn vị đối với người có công với cách mạng.

Phát biểu tại buổi trao quà, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Thời sự – Nội chính Báo Tiền Phong bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

tp-3-9604.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến thăm hỏi các thương bệnh binh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh, để có được hòa bình, độc lập và cuộc sống yên bình hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương nơi chiến trường.

"Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, Báo Tiền Phong cùng các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành đã duy trì các hoạt động tri ân thương bệnh binh, người có công tại các trung tâm điều dưỡng trên cả nước vào các dịp lễ, Tết. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là tình cảm, sự biết ơn chân thành của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho hay.

Xúc động trước sự quan tâm của các đơn vị, ông Vũ Đình Tiến, thương binh nặng chia sẻ: “Vào các dịp lễ, Tết, doanh nghiệp và Báo Tiền Phong đều đến thăm hỏi, động viên. Tình cảm chân thành ấy đã tiếp thêm nghị lực để chúng tôi vượt qua bệnh tật, sống vui, sống khỏe cùng đồng chí, đồng đội”.

tp-1-3177.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Thọ và Báo Tiền Phong tặng quà thương bệnh binh.

Cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, ông Vi Hồng Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ cảm ơn Ngân hàng BIDV và báo Tiền Phong đã quan tâm, động viên kịp thời thương bệnh binh Trung tâm vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Tình cảm ấy đã tiếp thêm động lực cho các thương bệnh binh sống vui, sống khỏe .

Ông Duyên khẳng định, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực chăm sóc, nuôi dưỡng các thương bệnh binh; đặc biệt, chăm lo cho các bác, các cô đang điều dưỡng tại đây được đón một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Viết Hà
