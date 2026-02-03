Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bệnh viện Bạch Mai – Việt Đức cơ sở 2: Khánh thành hơn 2 tháng nhưng chưa thấy khám chữa bệnh

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã tái khởi động và chính thức khánh thành vào tháng 12/2025. Thế nhưng, nghịch lý đang hiện hữu khi đến nay, cả hai bệnh viện quy mô nghìn giường, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng vẫn chưa tiếp nhận bệnh nhân, chưa hoạt động khám, chữa bệnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong trong ngày 1/2 cho thấy, nhiều hạng mục hạ tầng tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã cơ bản hoàn thành, khuôn viên khang trang, hệ thống nhà khối đồ sộ. Tuy nhiên, bên trong các tòa nhà gần như vắng bóng hoạt động chuyên môn y tế.

screen-shot-2026-02-03-at-080806.png
Dù đã khánh thành hơn 2 tháng nhưng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vẫn không bóng người. Ảnh: Đ.H

Trước đó, ngày 19/12/2025, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Dù phần xây dựng đã hoàn tất, song để hai bệnh viện chính thức đi vào hoạt động vẫn còn nhiều việc phải làm, gồm, hoàn thiện lắp đặt máy móc, thiết bị y tế; bố trí, điều động đội ngũ y bác sĩ; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Đây được xem là “nút thắt” khiến hai bệnh viện chưa thể mở cửa đón bệnh nhân.

Được biết, Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng diện tích sàn 118.941 m², tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng, trong đó 4.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Tương tự, Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có tổng diện tích sàn 117.714 m², tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng, với 4.500 tỷ đồng vốn ngân sách. Dù được đầu tư nguồn lực rất lớn, hai dự án không được đưa vào vận hành suốt nhiều năm, gây lãng phí.

screen-shot-2026-02-03-at-080852.png
Tương tự tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng tĩnh lặng. Ảnh: Đ.H

Liên quan đến Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, ngày 15/12/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can để điều tra về 3 tội danh, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các sai phạm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu và triển khai thực hiện đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 760 tỷ đồng. Cục C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời tập trung thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.

screen-shot-2026-02-03-at-080901.png

Đến nay, Bộ Công an đã thu hồi hơn 14 tỷ đồng liên quan đến vụ án. Một trong những sai phạm điển hình được xác định là việc thuê tư vấn nước ngoài phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu không đúng quy định, gây lãng phí khoảng 80 tỷ đồng ngân sách.

Minh Đức
