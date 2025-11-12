Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP HCM nói về vụ 300 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

TPO - Chiều 12/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM thẳng thắn thừa nhận vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì vừa qua là một “sự cố đáng tiếc” và Sở “nhận khuyết điểm trong việc giám sát, phòng ngừa”.

"Chúng tôi không đổ lỗi nhưng thực sự rất khó"

Bà Lan chia sẻ, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại TP.HCM đang chịu áp lực lớn do khối lượng công việc nhiều, trong khi lực lượng kiểm tra, giám sát bị tinh giản. Anh em làm rất cực, biên chế giảm mạnh, có đội chỉ còn một nửa so với trước.

"Nhưng nói gì thì nói, khi sự cố xảy ra thì mình vẫn phải nhận trách nhiệm, bởi nhiệm vụ của mình là phòng, cố gắng để không xảy ra” - bà Lan nói

Nạn nhân vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Theo bà Lan, quy trình xác định nguyên nhân ngộ độc không thể làm nhanh. Việc lấy mẫu, ủ mẫu và kiểm nghiệm đều phải theo quy định, mất ít nhất từ 7-10 ngày. Bà Lan giãi bày: “Chúng tôi cũng sốt ruột lắm nhưng kết quả phải đủ cơ sở. Chưa thể vội vàng kết luận tác nhân gây ngộ độc, vì nếu sai sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở”.

Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho rằng, bánh mì là món ăn có nhiều thành phần topping như pate, thịt nguội, chả lụa, rau củ muối chua… chỉ cần một khâu không đảm bảo là có thể gây nhiễm khuẩn. Bà chia sẻ: “Chuyện này đôi khi là xui rủi, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải siết chặt quy trình bảo quản thực phẩm, đặc biệt là các nguyên liệu dễ hư hỏng”.

Bà Phạm Khánh Phong Lan thông tin thêm: Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sở đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng ngừng hoạt động cơ sở bán bánh mì, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và điều tra dịch tễ.

“Việc đầu tiên là phải lo cấp cứu bệnh nhân, không giấu giếm, không chậm trễ. Sau đó, cơ quan chức năng mới tổng hợp số liệu, gửi sang các đơn vị kiểm nghiệm. Tới giờ, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả cuối cùng” - bà Lan cho hay.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thừa nhận, với một thành phố quy mô sau sáp nhập khoảng 14 triệu dân, việc giám sát hết các cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong, quán vỉa hè không thể tuyệt đối. “Không ai dám hứa là không còn vụ ngộ độc nào xảy ra. Cái quan trọng là phòng ngừa, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm khi có sai phạm” – bà Lan nói.

Nhận khuyết điểm vì chưa ngăn chặn được sự cố

Khi được hỏi về phản ứng của dư luận, cho rằng cơ quan chức năng “thiếu trách nhiệm”, bà Phạm Khánh Phong Lan nói: “Nếu chỉ vì một vụ việc mà phủ nhận hết nỗ lực bao năm của ngành thì tội cho anh em (cán bộ, nhân viên của Sở - PV) quá. Chúng tôi nhận khuyết điểm vì chưa ngăn được sự cố, nhưng phải nhìn khách quan rằng đây là ngành đặc thù, rủi ro luôn tiềm ẩn”.

Người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định: Không né tránh, không giấu giếm nhưng cũng không thể đốt giai đoạn. Chúng tôi đang làm hết sức mình để tìm ra nguyên nhân và có kết luận sớm nhất, có thể trong tuần tới”.

Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động đối với cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn

Bà Lan cho biết thêm: Sở đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có nguy cơ cao, đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM bổ sung nhân lực cho lực lượng quản lý an toàn thực phẩm cấp quận, phường. Nhiều nơi hiện gần như không còn người phụ trách.

Trước một số thông tin cho rằng cơ quan chuyên môn đã xác định được tác nhân gây ngộ độc qua hai mẫu xét nghiệm máu, bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định điều này là chưa đủ cơ sở khoa học.

“Trong tổng số hơn 300 ca bệnh, chỉ có hai bệnh nhân được cấy ra tác nhân ngộ độc là Samonella trong máu. Không thể chỉ dựa vào hai mẫu máu trên để nói đó là nguyên nhân của vụ ngộ độc. Cần phải có đối chiếu, phải xét nghiệm mẫu thực phẩm, mẫu tồn kho, mẫu môi trường, thậm chí cả mẫu nguyên liệu. Nếu không làm đầy đủ mà kết luận sớm là sai và có thể gây oan sai cho cơ sở” – bà Lan nói.

Theo bà Lan cho biết toàn bộ quy trình kiểm nghiệm hiện đang được các đơn vị chức năng thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngay khi có đầy đủ chứng cứ khoa học. Bà Lan khẳng định: “Chúng tôi hiểu dư luận mong muốn biết nhanh nhưng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mọi thứ phải chính xác tuyệt đối, không thể suy đoán cảm tính”.