Xã hội

Google News

Chỉ đạo của Thành uỷ TPHCM về chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng. Tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngày 4/2, Văn phòng Thành ủy TPHCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TPHCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn.

Cụ thể, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Trong đó, có việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân; tránh lãng phí nguồn lực đất đai của TPHCM.

tp-2-4689.jpg
Màu sơn khi triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành gây nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Anh Nhàn.

Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công trình cụ thể như chỉnh trang cảnh quan trước chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa... ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội.

Để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, đồng thuận với chủ trương của TPHCM và sự tham gia hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Cùng với đó, tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp. Chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Cũng trong ngày 4/2, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các phường xã, đặc khu về thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị trên địa bàn. UBND TPHCM đánh giá, việc thực hiện chỉnh trang một số công trình cụ thể thời gian qua, đã góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm, bước đầu hình thành các điểm đến tham quan, sinh hoạt cộng đồng.

tp-6.jpg
Hồ Con Rùa cũng là hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Anh Nhàn.

Dù các sở, ngành, đơn vị đã thực hiện đúng theo chủ trương, phù hợp nguyên tắc bảo tồn di tích và chi tiết kiến trúc, có tính mỹ quan tổng thể với kiến trúc cảnh quan đô thị nhưng một số nội dung chưa có sự phối hợp đồng bộ, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TPHCM phương án xử lý phát sinh. UBND TPHCM đã ghi nhận các ý kiến khác nhau, phản hồi của người dân và dư luận xã hội.

Do đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện. Tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND các phường, xã và đặc khu được giao tăng cường đối thoại, vận động nhân dân trong khu vực thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà tài trợ trong việc thực hiện các chương trình chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa.

Duy Quang
