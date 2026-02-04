Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Thị Thanh Trà được cử tri tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tối 4/2, tại Hà Nội, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe giới thiệu hồ sơ và tóm tắt quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự hội nghị. Ảnh: PV.



Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương;

Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Trần Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV.



Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Những người ứng cử đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận tại nơi cư trú, trong đời sống hàng ngày, những người được giới thiệu ứng cử luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chung ở nơi cư trú, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cử tri nêu ý kiến và biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: PV.



Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri bày tỏ niềm tin vào những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để hiện thực hóa những mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển hùng cường.