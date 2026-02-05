Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa liên tục

TPO - Hôm nay và ngày mai (5-6/2), miền Bắc sẽ duy trì thời tiết nhiều mây, âm u vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, trước khi đón mưa liên tục vào cuối tuần này và tuần sau. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến trời nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 26-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Miền Bắc sáng nay nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Dự báo từ đêm mai (6/2) đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 7/2 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thanh Hoá đến Huế từ ngày 7/2 trời chuyển rét.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.