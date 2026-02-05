Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

TPO - Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào.
﻿Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm vô cùng đặc biệt: ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử.

Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước.

Bình Giang
#Lào #Quan hệ Việt - Lào #Tổng Bí thư Tô Lâm

