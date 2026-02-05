Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình vụ cháy khiến ba mẹ con qua đời

TPO - Ngày 5/2, đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà nghiêm trọng tại hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận khiến ba mẹ con tử vong.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, Thiếu tướng Trần Văn Trai – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và lãnh đạo địa phương. Tại đây, lãnh đạo thành phố bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân và mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (áo trắng) động viên gia đình nạn nhân. Ảnh N.B

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình ổn định tâm lý và cuộc sống sau bi kịch.

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, đám cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 5/2 tại một căn nhà trong hẻm sâu, sau khoảng 20 phút đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình tử vong, gồm chị P.T.M.L. (sinh năm 1982), con gái sinh năm 2012 và con trai sinh năm 2020.

Lực lượng chức năng có mặt ở vụ cháy rạng sáng 5/2.

Đoàn lãnh đạo cũng ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị phường trong việc khắc phục hậu quả, ổn định tình hình và huy động nguồn lực hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Trong buổi thăm hỏi, đại diện phường Đông Hưng Thuận đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho gia đình.

Như Báo Tiền Phong thông tin, vụ cháy diễn ra vào đêm khuya trong căn nhà khóa trái cửa. Nghe chuông báo động, người dân đã tích cực dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa nhưng bất thành. Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tiếp cận chữa cháy của lực lượng chức năng...

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy.