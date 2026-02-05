Chi trả đợt 8 cho 42.525 trái chủ vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan

TPO - Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền hơn 248 tỷ đồng theo tỷ lệ 0,8325% trên số tiền được thi hành án.

Ngày 5/2, thông tin từ Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đơn vị này đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Tân Châu

Cụ thể, sau khi chi trả 7 đợt, THADS TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 250 tỷ đồng. Ngày 5/2, THADS TPHCM thực hiện thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền 248.146.349.020 đồng theo tỷ lệ 0,8325% trên số tiền được thi hành án.

THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 583 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Trước đó vào ngày 2/2, THADS TPHCM chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo quy định. THADS TPHCM đã thực hiện thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định.

Hiện nay, THADS TPHCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả các đợt tiếp theo.

THADS TPHCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TPHCM; không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

THADS TPHCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành Bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.

Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST của TAND TPHCM, Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT của TAND cấp cao tại TPHCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS của Cục THADS TPHCM buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30 nghìn tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Theo các phụ lục, có 43.108 trái chủ, sở hữu các mã trái phiếu QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Đối với các mã trái phiếu khác không nêu trong các bản án, Cục THADS TPHCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.