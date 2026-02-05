Bộ Y tế chính thức đề xuất tạm dừng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13/2026 của Chính phủ

TPO - Ngày 4/2, Bộ Y tế đã có Tờ trình số 238/TTr-BYT năm 2026 gửi Chính phủ về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ.

Tờ trình do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kí được xây dựng trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ vào lúc 14h00 ngày 4/2/2026, cũng như ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp diễn ra lúc 16h00 cùng ngày tại Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Y tế, việc đề xuất tạm ngưng hiệu lực các văn bản nêu trên căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trên cơ sở ý kiến thảo luận, đồng thuận của các bộ, ngành gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhằm có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện, Bộ Y tế kính đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Thứ nhất, tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026.

Thứ hai, Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2026.

Thứ ba, trong thời gian tạm ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành liên quan tiếp tục có hiệu lực.

Thứ tư, các bộ gồm: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP khi các văn bản này có hiệu lực trở lại.