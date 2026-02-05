Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bộ Y tế chính thức đề xuất tạm dừng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13/2026 của Chính phủ

Hà Minh

TPO - Ngày 4/2, Bộ Y tế đã có Tờ trình số 238/TTr-BYT năm 2026 gửi Chính phủ về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ.

Tờ trình do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kí được xây dựng trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ vào lúc 14h00 ngày 4/2/2026, cũng như ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp diễn ra lúc 16h00 cùng ngày tại Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Y tế, việc đề xuất tạm ngưng hiệu lực các văn bản nêu trên căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trên cơ sở ý kiến thảo luận, đồng thuận của các bộ, ngành gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

nghi-dinh-46-attp.jpg

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và nhằm có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện, Bộ Y tế kính đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Thứ nhất, tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4/2026.

Thứ hai, Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2026.

Thứ ba, trong thời gian tạm ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành liên quan tiếp tục có hiệu lực.

Thứ tư, các bộ gồm: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP khi các văn bản này có hiệu lực trở lại.

Hà Minh
#Điều chỉnh hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP #Tạm ngưng thi hành Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP #Chính sách y tế và pháp luật liên quan #Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ #Chuẩn bị triển khai chính sách mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục