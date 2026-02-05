Nha khoa Phương Sen chuyên về trồng răng implant và răng sứ thẩm mỹ dành cho kiều bào

Hiện nay, nhiều cô chú kiều bào lựa chọn về nước làm răng, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Nha khoa Phương Sen tự hào là một trong những phòng khám răng hàm mặt được nhiều cô chú tin tưởng lựa chọn trồng răng implant, phục hình răng sứ thẩm mỹ.

Với sứ mệnh “Cung cấp dịch vụ nha khoa chất lượng cao với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, mang đến nụ cười khỏe mạnh, tự tin và bền vững”, nha khoa Phương Sen xây dựng hệ thống cơ sở vật, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ Răng Hàm Mặt nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng.

Nền tảng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Răng Hàm Mặt tại nha khoa Phương Sen xuất thân từ nhiều trường Đại học Y Dược nổi tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ tại nha khoa định kỳ được cử đi tham gia các khóa học và hội thảo chuyên sâu về cấy ghép implant và phục hình răng sứ nhằm cập nhật kỹ thuật điều trị mới.

Đội ngũ y bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần vào sự tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn trồng răng implant và răng sứ thẩm mỹ tại nha khoa.

Hiện tại nha khoa Phương Sen sở hữu 2 phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Mỗi phòng khám được chia làm 5 khu vực riêng biệt bao gồm phòng tư vấn, phòng điều trị chung, phòng phẫu thuật, phòng chờ và khu vực lễ tân tiếp nhận.

Khu vực điều trị chung được thiết kế bố trí 2 ghế khám thông minh tích hợp đèn led, ghế nâng hạ cùng dàn máy khoan, hút, đèn led cùng khay vật dụng thăm khám chuyên dụng đã tiệt trùng.

Tiếp theo, khu vực phẫu thuật được thiết kế theo tiêu chuẩn vô khuẩn trong cấy ghép implant. Hệ thống ghế phẫu thuật thông minh tích hợp khoan, mài và đèn led không in bóng kết hợp máy cắm implant điều chỉnh chính xác tốc độ khoan, lực xoắn và độ sâu đặt trụ, đảm bảo implant đạt độ ổn định tối ưu.

Tại khu vực tư vấn, nha khoa Phương Sen sẽ bố trí các mô hình mô phỏng các trụ implant, răng sứ, xương hàm và ghế khám tổng quát. Bác sĩ điều trị chính sẽ trực tiếp phân tích tình trạng dựa trên phim CT và tư vấn hướng điều trị phù hợp. Tiếp đến là phòng chờ tiện ích, nha khoa bố trí ghế massage, salon thoải mái để khách hàng chờ đợi trước và sau quá trình sử dụng dịch vụ tại nha khoa Phương Sen.

Với định hướng phát triển ứng dụng kỹ thuật trong điều trị, nha khoa Phương Sen đầu tư trang thiết bị hiện đại từ hệ thống chụp phim CT, máy cấy ghép implant, scan 3D, máy tiệt trùng. Đặc biệt, nha khoa Phương Sen ứng dụng công nghệ quay ly tâm chiết xuất tế bào xương sinh học, nâng cao mức độ tương thích sinh học, hạn chế đào thải trong quá trình ghép xương cho khách hàng bị tiêu xương.

Các dòng trụ implant, răng sứ thẩm mỹ chính hãng

Hướng đến kết quả khôi phục chức năng ăn nhai, hiệu quả thẩm mỹ cho khách hàng, nha khoa Phương Sen sử dụng trụ implant chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng, khách hàng có thể kiểm tra giấy tờ, tem chính hãng trong quá trình bác sĩ tư vấn. Đối với sứ thẩm mỹ, nha khoa Phương Sen sử dụng chất liệu sứ trong phục hình thẩm mỹ cũng đến từ các thương hiệu sứ chính hãng nổi tiếng. Đặc biệt, khi đến nha khoa Phương Sen, khách hàng sẽ được bác sĩ tư vấn dáng cùng màu sắc răng cân chỉnh phù hợp với tỷ lệ gương mặt và các răng thật còn lại.

Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng 24/7

Đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng tại nha khoa Phương Sen hỗ trợ 24/7 luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc cho khách hàng. Bên cạnh đó, khi khách hàng lựa chọn dịch vụ trồng răng implant, nha khoa sẽ hỗ trợ chi phí khách sạn, lưu trú cho khách hàng trong quá trình thực hiện, bên cạnh đó nha khoa Phương Sen còn hỗ trợ đưa đón từ sân bay đến nha khoa, đảm bảo sự an toàn, thoải mái cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nha khoa.

Ngoài ra, đối với dịch vụ trồng răng implant tại nha khoa Phương Sen, khách hàng được bảo hành trung bình từ 10-15 năm, tùy thuộc vào chính sách từng dòng trụ khách hàng lựa chọn. Tương tự, đối với phục hình sứ thẩm mỹ được bảo hành trung bình từ 10 năm.

