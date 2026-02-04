Ung thư da: Nguy hiểm tiềm ẩn từ những tổn thương không đau, không ngứa

TPO - Ung thư tế bào hắc tố (melanoma) là một trong những loại ung thư da nguy hiểm nhất do khả năng tiến triển nhanh và di căn sớm, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các bệnh ung thư da. Đáng chú ý, melanoma có thể tồn tại âm thầm trong nhiều năm mà không gây đau hay ngứa, khiến người bệnh dễ chủ quan và phát hiện muộn.

Tổn thương lành tính kéo dài suốt 15 năm

Một trường hợp điển hình mới đây được ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cho thấy mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Bệnh nhân nữ, 70 tuổi, xuất hiện một tổn thương tăng sắc tố màu đen ở vùng gan bàn chân phải từ khoảng 15 năm trước. Trong suốt thời gian dài, tổn thương không gây đau, không ngứa, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và chỉ tăng kích thước rất chậm nên người bệnh không đi khám. Khoảng một năm trở lại đây, vùng da sẫm màu này bắt đầu lớn nhanh hơn và lan rộng ra xung quanh, tuy nhiên vẫn không đau, không ngứa, không loét. Sau khi tình cờ đọc được thông tin về ung thư hắc tố trên báo chí, bệnh nhân đã chủ động đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để kiểm tra.

Bác sĩ nội trú, ThS.Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ & Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố vùng gan bàn chân phải. Người bệnh nhanh chóng được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư, kết hợp ghép da tạo hình che phủ tổn khuyết. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Vì sao melanoma đặc biệt nguy hiểm?

Melanoma phát sinh từ các tế bào hắc tố của da nhưng có khả năng xâm lấn sâu xuống các lớp da bên dưới và di căn sớm theo đường bạch huyết hoặc đường máu đến nhiều cơ quan quan trọng như hạch bạch huyết, phổi, gan và não.

Ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên phức tạp, chi phí cao và tiên lượng sống thấp. Ngược lại, nếu được phát hiện sớm khi khối u còn khu trú và chưa di căn, phẫu thuật cắt bỏ triệt để có thể giúp điều trị khỏi hoàn toàn. Vì vậy, phát hiện sớm đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện tiên lượng và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Để phát hiện sớm melanoma, người dân cần theo dõi các nốt ruồi hoặc tổn thương sắc tố trên da với biểu hiện như: tổn thương không đối xứng; bờ không đều, lởm chởm hoặc mờ; màu sắc không đồng nhất, có thể gồm đen, nâu, đỏ, xanh…; đường kính lớn hơn 6 mm; tổn thương thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc theo thời gian.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo chỉ cần xuất hiện một trong các dấu hiệu trên, người bệnh nên đến khám ngay tại cơ sở chuyên khoa da liễu để được tư vấn và kiểm tra kịp thời.

Đừng bỏ qua những vị trí “kín đáo”

Tại Việt Nam, ung thư tế bào hắc tố thường gặp ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, kẽ ngón, dưới móng tay - móng chân, da đầu hoặc các vùng da ít được chú ý. Đây chính là lí do khiến nhiều trường hợp bị bỏ sót và chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

Trường hợp bệnh nhân nêu trên cho thấy, một tổn thương sắc tố tồn tại nhiều năm, không gây triệu chứng, vẫn có thể là ung thư da hắc tố. Melanoma là bệnh lí nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi rất cao.

Người dân không nên chủ quan với các đốm sắc tố có sự thay đổi theo thời gian, đặc biệt ở những vị trí như lòng bàn chân, lòng bàn tay. Khi phát hiện tổn thương da có dấu hiệu bất thường, hãy đến khám tại các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.