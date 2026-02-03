Nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi: Bắt tay chiến lược giữa Bayer Việt Nam và Hội Lão khoa Việt Nam

“Chúng tôi không chỉ muốn gia tăng tuổi thọ, mà giúp người cao tuổi sống chất lượng và tự chủ hơn”, đại diện Bayer Việt Nam chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác chiến lược với Hội Lão khoa Việt Nam ngày 29/1. Cú bắt tay này được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, để tuổi già không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Sự kiện ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) giai đoạn 2026-2030, diễn ra tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương với sự chứng kiến của đại diện Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), được xem là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực giải quyết các thách thức y tế do già hóa dân số, đồng thời góp phần thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam.

Hợp tác chiến lược hướng tới ‘lão hóa khỏe mạnh’

Theo các dự báo, đến năm 2050, dân số Việt Nam trên 65 tuổi sẽ tăng gấp ba lần so với hiện nay. Việt Nam hiện đứng thứ 10 thế giới và thứ ba trong khu vực ASEAN về tốc độ già hóa dân số, kéo theo gánh nặng phụ thuộc ngày càng lớn đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội.

Chia sẻ với Tiền Phong, TS.BS Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết: “Hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh chuyên sâu dành cho người cao tuổi, từ bệnh viện Trung ương đến các cơ sở khám chữa bệnh xã, phường, là mục tiêu quan trọng nhằm hiện thực hóa các định hướng của Chính phủ”.

Theo ông, Bộ Y tế đánh giá cao các mô hình hợp tác giữa tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp, kỳ vọng sẽ góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ lão khoa và cải thiện chất lượng sống của người cao tuổi.

Những định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa, đồng thời phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, hướng tới mục tiêu tăng tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe mạnh của người dân.

Trên nền tảng các thách thức hiện hữu, hợp tác chiến lược giữa Bayer Việt Nam và Hội Lão khoa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 tập trung ưu tiên quản lý các nhóm bệnh mạn tính phổ biến và nguy hiểm ở người cao tuổi, bao gồm bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa và các bệnh lý đáy mắt điển hình như thoái hóa hoàng điểm tuổi già.

Ông James Alexander - Giám đốc Nhánh Dược phẩm của Bayer Việt Nam - khẳng định: “Chúng tôi không chỉ muốn gia tăng tuổi thọ, mà hướng tới việc giúp người cao tuổi có cuộc sống chất lượng, tự chủ và hạnh phúc hơn”. Theo ông, Bayer cam kết đồng hành cùng cộng đồng y tế Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ y tế tiên tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như sức khỏe tim mạch và chăm sóc thị lực.

Ở góc độ chuyên môn, đại diện Hội Lão khoa Việt Nam cho biết, với vai trò là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực lão khoa, VNAG sẽ phối hợp cùng Bayer tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở, và nâng cao nhận thức cộng đồng để người dân chủ động quản lý các bệnh lý mạn tính.

Định nghĩa lại tuổi già: Từ ‘gánh nặng’ sang ‘giai đoạn vàng’

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, hai bên thống nhất triển khai lộ trình hoạt động toàn diện dựa trên các trụ cột chiến lược then chốt. Trọng tâm là các chương trình đào tạo y khoa liên tục và hội nghị khoa học dành cho tuyến tỉnh, tập trung vào các chuyên đề như tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, bệnh thận mạn và nhãn khoa. Song song đó là việc xây dựng, cập nhật các hướng dẫn thực hành lâm sàng, triển khai nghiên cứu thực tiễn và công bố dữ liệu khoa học nhằm khỏa lấp khoảng trống dữ liệu lâm sàng trong lĩnh vực lão khoa tại Việt Nam.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương, với vai trò đầu ngành, cũng tham gia sâu vào hợp tác thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật và hướng dẫn điều trị cho các bệnh lý của người cao tuổi.

PGS.TS.BS. Trần Viết Lực, Phó Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương - nhấn mạnh: “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần sự đồng hành của nhiều bộ, ban, ngành và các nguồn lực xã hội. Hợp tác với Bayer giúp chúng tôi có thêm nguồn lực để thực hiện các các mục tiêu đề ra trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi theo định hướng của nhà nước.

PGS.TS.BS Trần Viết Lực – Phó Giám đốc Hội Lão Khoa Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương phát biểu tại buổi ký kết.

Theo ThS.BS Trần Thị Lan Hương - Giám đốc Y khoa nhánh Dược phẩm Công ty TNHH Bayer Việt Nam - già hóa dân số cần được nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn. “Đây là thời điểm để định nghĩa lại người cao tuổi với khái niệm ‘lão hóa khỏe mạnh’ - không chỉ sống lâu mà còn sống chất lượng”, bà chia sẻ, đồng thời khẳng định Bayer sẽ mang chuyên môn toàn cầu trong quản lý bệnh mạn tính đồng hành cùng Hội Lão khoa Việt Nam, giúp người cao tuổi Việt Nam tận hưởng trọn vẹn giai đoạn an dưỡng sau những năm tháng lao động và cống hiến.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, sự hợp tác chiến lược giữa Bayer Việt Nam và Hội Lão khoa Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững, nơi tuổi già không còn bị nhìn nhận như một gánh nặng, mà là giai đoạn sống khỏe, sống an vui và có giá trị cho gia đình và xã hội.