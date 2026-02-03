Xây dựng 'trái tim công nghệ' cho y dược học dân tộc tại TPHCM

TPO - Công trình được thiết kế chuyên biệt cho chuỗi công năng đặc thù, từ tiếp nhận dược liệu thô, kho lạnh, kho bảo quản cao – lỏng, đến các khu chiết xuất, cô đặc chân không, phun sương, tạo hạt và đóng gói hiện đại, đảm bảo đồng bộ hóa kỹ thuật chuyên sâu.

Ngày 3/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã khởi công xây dựng Khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành “trái tim công nghệ” góp phần hiện đại hóa y học cổ truyền, nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc và chất lượng khám chữa bệnh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, nhìn nhận: Trong nhiều năm qua, điều kiện cơ sở vật chất hiện hữu không còn đáp ứng yêu cầu phát triển. Phần lớn các hạng mục tại khu đất hiện nay là công trình cấp bốn, xây dựng từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều khu chức năng phải tận dụng nhà tạm để làm kho, sắc thuốc, bảo quản dược liệu.

Hình ảnh phối cảnh Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược

Theo bà Phương, hệ thống kỹ thuật lạc hậu không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn trực tiếp cản trở việc ứng dụng các công nghệ chiết xuất, bào chế hiện đại. Chính những hạn chế về không gian và công năng đã trở thành “nút thắt” lớn cho sự phát triển của y dược học dân tộc. Xây dựng mới Khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược không chỉ là nhu cầu cấp bách mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Bà Trần Minh Phương nhấn mạnh, dự án không đơn thuần là thay thế một tòa nhà cũ bằng một tòa nhà mới, mà là xây dựng một “trái tim công nghệ” cho y dược học dân tộc. Khác với bệnh viện đa khoa, công trình được thiết kế chuyên biệt cho chuỗi công năng đặc thù, từ tiếp nhận dược liệu thô, kho lạnh, kho bảo quản cao – lỏng, đến các khu chiết xuất, cô đặc chân không, phun sương, tạo hạt và đóng gói hiện đại, đảm bảo đồng bộ hóa kỹ thuật chuyên sâu.

Công trình có quy mô một tầng hầm và bảy tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m² với hệ thống cơ điện được đầu tư mới hoàn toàn để vận hành an toàn các thiết bị công nghiệp như nồi hơi, máy nén, hệ thống hút trung tâm và xử lý nước thải đạt chuẩn y tế. Song song với khu sản xuất – nghiên cứu là không gian điều trị mang đậm bản sắc Đông y như xoa bóp, bấm huyệt, vận động trị liệu, bó thuốc, được tổ chức trong môi trường hiện đại và chuyên nghiệp.

Dự án được đầu tư 450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của TPHCM

Theo chủ đầu tư, dự án được định hướng cho tầm nhìn phát triển 50 năm, gắn với các mục tiêu cốt lõi gồm hiện đại hóa y học cổ truyền trên nền tảng kết hợp tinh hoa Đông y và tiến bộ y học hiện đại; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho hệ thống y tế; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và từng bước khẳng định vị thế y học cổ truyền Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

BS-CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho rằng, khi công trình hoàn thành, Viện sẽ có thêm không gian nghiên cứu, sản xuất thuốc Đông y – Đông dược, khám chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học phát huy tối đa năng lực chuyên môn. Dự án thể hiện rõ định hướng tích hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, dựa trên hạ tầng hiện đại, nhằm phục vụ người dân hiệu quả, an toàn và bền vững hơn.