Nhiều trẻ nguy kịch vì sốt xuất huyết 'trái mùa' ở TPHCM

TPO - Dù đang ngoài cao điểm mùa mưa, các bệnh viện tại TP.HCM vẫn liên tục tiếp nhận những ca sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, biến chứng hiếm gặp, đe dọa tính mạng người bệnh. Từ tan huyết cấp ở trẻ thiếu men G6PD đến sốc sốt xuất huyết suy đa cơ quan, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không được chủ quan với dịch bệnh “trái mùa”.

Biến chứng hiếm gặp đe dọa tính mạng

Ngày 3/2, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi L.T.D. (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh cũ) trong tình trạng sốt cao, khó thở, tím môi và đầu chi, SpO₂ giảm nặng dù đã hỗ trợ oxy. Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt và dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Khi bị bệnh, trẻ vẫn cố gắng đi học. Tại trường, trẻ bất ngờ choáng váng, không thể di chuyển trong lớp.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của bệnh viện cho biết, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh không ghi nhận tổn thương phổi. Các biểu hiện của bệnh nhân gợi ý tình trạng giảm oxy không xuất phát từ nguyên nhân hô hấp.

Kết quả khí máu động mạch cho thấy Methemoglobin tăng cao 15–20%, trong khi giá trị bình thường dưới 1%, khiến hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxy. Đồng thời, xét nghiệm xác định trẻ dương tính với virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết kèm thiếu máu tiến triển, vàng da và nước tiểu sẫm màu.

Định lượng men G6PD (loại men có tác dụng bảo vệ màng tế bào hồng cầu khỏi bị tổn thương bởi các tác nhân oxy hóa, giúp hồng cầu bền vững và hoạt động bình thường) cho kết quả rất thấp, xác định bệnh nhi thiếu men G6PD mức độ nặng.

BS.CK1 Đào Thị Huyên, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, cho biết sốt xuất huyết Dengue chính là yếu tố khởi phát tình trạng tan huyết nội mạch cấp, làm thiếu máu nặng khiến bệnh nhi rơi vào nguy kịch dù được thở oxy nồng độ cao.

Ê kíp hồi sức đã điều trị tích cực bằng truyền máu, hỗ trợ hô hấp, theo dõi sát chức năng gan thận và tuyệt đối tránh các yếu tố gây tan huyết. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục tốt, đủ điều kiện xuất viện. TS.BS Huỳnh Quang Đại cảnh báo sốt xuất huyết trên nền thiếu men G6PD là tình huống đặc biệt nguy hiểm, dễ bị bỏ sót nếu không khai thác kỹ tiền sử.

Sốc sốt xuất huyết suy đa cơ quan

Khoảng một tháng trước, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận trẻ N.Đ.N.Đ. (15 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue nặng. BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, theo bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục nhiều ngày, không đáp ứng hạ sốt, sau đó ói dịch nâu, tay chân lạnh, nhập viện địa phương với mạch không bắt được, huyết áp không đo được, phải chuyển tuyến khẩn cấp.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, diễn tiến nhanh sang suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Đặc biệt, trẻ tổn thương gan, thận và tụy rất nặng. Đây là biến chứng hiếm gặp trong y văn thế giới.

Trẻ bị sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch tính mạng, được cứu sống tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Bệnh nhi phải thở máy, truyền máu, huyết tương, lọc máu liên tục nhiều đợt và điều trị hỗ trợ gan, tụy. Sau gần 4 tuần hồi sức tích cực, chức năng các cơ quan dần hồi phục, trẻ được cai máy thở, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi.

BS Nguyễn Minh Tiến cho biết, tổn thương tụy trong sốt xuất huyết rất hiếm, cơ chế bệnh sinh chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng liên quan đến tổn thương vi mạch, phản ứng miễn dịch quá mức và rối loạn đông máu.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ sốt cao trên 2 ngày, đặc biệt nếu kèm đau bụng, li bì, tay chân lạnh, chảy máu bất thường hoặc nôn ói. Trẻ cần được đưa đến bệnh viện sớm để theo dõi và xử trí kịp thời. Việc diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và chủ động phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng trong bối cảnh dịch có xu hướng “trái mùa”.