Sức khỏe

Google News

Bệnh nhân thoát 'cửa tử' sau 3 lần tái sốc sốt xuất huyết

TPO - Chỉ trong 24 giờ, nữ bệnh nhân 19 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM đã được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu thành công khi ba lần tái sốc sốt xuất huyết.

Ngày 19/11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh nhân N.N.V.A nhập viện ngày 2/11 trong tình trạng sốt ngày thứ 4, mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục. Trước nhập viện một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết.

Theo ghi nhận tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng tụt huyết áp được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Sau khi được hồi sức ban đầu tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Dù được điều trị theo phác đồ Bộ Y tế, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng tái sốc 3 lần sau 8 giờ nhập viện. Các đợt tái sốc khiến người bệnh xuất hiện hàng loạt biến chứng nặng gồm tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, hạ albumin và hạ canxi máu nặng.

Trước diễn tiến bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM để thống nhất hướng xử trí. Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục. Nhờ can thiệp tích cực và kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định.

BS.CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh và ở những người có yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ Thắng cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc.

An Yên
