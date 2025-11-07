Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Việt Nam thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin sốt xuất huyết

Vân Sơn
TPO - Ngày 7/11, Viện Pasteur TP.HCM phối hợp Sở Y tế Đồng Tháp khởi động nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 về vắc xin phòng sốt xuất huyết (SXH) V181. Việt Nam là một trong sáu quốc gia Đông Nam Á tham gia thử nghiệm với kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá kiểm soát căn bệnh đang bùng phát mạnh này.

Theo thông tin tại hội nghị triển khai nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 về loại vắc xin này, nghiên cứu sẽ được triển khai tại tỉnh Đồng Tháp (Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai lậy, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp), tỉnh An Giang (Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang) và Thành phố Đà Nẵng (Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam).

sxh-1.jpg
PGS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Nghiên cứu đã được Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét và chấp thuận cho phép triển khai. Đây là nghiên cứu then chốt nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vắc xin phòng SXH, triển khai tại 6 nước khu vực Đông Nam Á (Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam).

Sẽ có 12.000 thuộc 6 nước người tham gia thử nghiệm gồm trẻ em từ 2 đến dưới 16 tuổi và thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi, trong đó Việt Nam có 4.000 người tham gia.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Người mắc bệnh có thể không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, nhưng một số diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh.

Theo số liệu Bộ Y tế, Tại Việt Nam, theo số liệu Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, cả nước đã ghi nhận hơn 135.000 ca mắc SXH trong đó có 26 trường hợp tử vong. Khu vực phía Nam chiếm số lượng áp đảo về số ca mắc với hơn 103.000 trường hợp, chiếm hơn 76% tổng số ca. Riêng tỉnh Đồng Tháp đến tháng 9/2025 ghi nhận 5.115 ca mắc, tăng 113% so với cùng kỳ.

Chu kỳ, thời điểm bùng phát dịch hiện không còn như trước đây chủ yếu vào mùa mưa mà đã thay đổi, cho thấy nguy cơ dịch ngày càng phức tạp. Các chuyên gia nhận định vắc xin luôn là giải pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch bệnh này.

sxh-2.jpg
Các chuyên gia kỳ vọng, vắc xin đang được thử nghiệm sẽ mang lại hiệu quả khả quan mở ra giải pháp hiệu quả cho cuộc chiến chống dịch SXH

PGS.TS.BS-CKII Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM nhấn mạnh: “Việc triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, đa quốc gia, quy mô lớn này tại Việt Nam là bước đi quan trọng trong hành trình nghiên cứu và phát triểm thêm một giải pháp để phòng ngừa sốt xuất huyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, cơ sở y tế và sự tin tưởng, ủng hộ từ cộng đồng để nghiên cứu đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và hoàn thành đúng tiến độ”.

Tại hội nghị, BS-CKII Võ Thanh Nhơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế Đồng Tháp, chia sẻ: “Đồng Tháp nói riêng và khu vực phía Nam nói chung là một trong những nơi có lưu hành dịch sốt xuất huyết nhiều năm qua. Chúng tôi cam kết phối hợp cùng Viện Pasteur TPHCM trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu tại địa phương, góp phần vào hành trình nghiên cứu và phát triển một vắc xin mới”.

Thông tin từ Viện Pasteur cho biết, người tham gia tiềm năng là trẻ em từ 2 đến dưới 16 tuổi và thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi sẽ được mời đến điểm nghiên cứu để được tư vấn, thăm khám, xét nghiệm. Nếu đủ tiêu chuẩn và đồng ý tham gia (sự đồng thuận của người đại diện hợp pháp của trẻ), người tham gia sẽ được phân ngẫu nhiên vào nghiên cứu để nhận một liều vắc xin hoặc giả dược.

Vắc xin dùng trong nghiên cứu này là vắc xin của MSD. MSD được biết đến dưới tên gọi Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada. Người tham gia nghiên cứu sẽ được xét nghiệm máu và khám theo dõi sức khỏe, các loại thuốc dùng đồng thời, giám sát, theo dõi tình trạng sốt để phát hiện bệnh sốt xuất huyết, cũng như bất kỳ biến cố bất lợi trong suốt thời gian nghiên cứu.

Thời gian nghiên cứu là 5 năm, người tham gia sẽ được bác sĩ trong nghiên cứu thăm khám định kỳ theo lịch: khoảng 3 tháng/lần trong năm đầu tiên và 6 tháng/lần từ năm thứ 2 đến năm thứ 5. Hình thức thăm khám trực tiếp hoặc qua điện thoại. Kết quả cuối cùng về hiệu lực bảo vệ của vắc xin sẽ có sau 5 năm nữa, nếu vắc xin cho hiệu quả tốt, sẽ có thêm một lựa chọn trong phòng chống sốt xuất huyết - một dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và lưu hành hàng năm.

Vân Sơn
