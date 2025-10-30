Cảnh báo biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

TPO - Làm nghề mộc tại Bắc Ninh, anh C.V.T (25 tuổi) có chuyến đi giao hàng lên Lạng Sơn vào đầu tháng 10. Sau đó vài ngày, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau rát họng, mệt mỏi, sốt cao liên tục 39–40°C kèm đau đầu dữ dội. Ban đầu, anh được chẩn đoán cúm B tại trạm y tế và điều trị bằng truyền dịch hạ sốt, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Ngày hôm sau, các cơn đau đầu và đau bụng tăng lên, anh đến khám tại cơ sở y tế tư nhân và được cho là rối loạn tiêu hóa. Khi triệu chứng vẫn tiến triển nặng, anh tiếp tục nhập viện tuyến tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm, chụp CT phát hiện hình ảnh thâm nhiễm quanh đầu tụy và có dịch tự do trong ổ bụng. Xét nghiệm khẳng định anh mắc sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh nhân bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết.

Sau ba ngày điều trị, bệnh không thuyên giảm. Tay trái anh T. bắt đầu sưng nề, đau tức, xuất hiện tụ máu và xuất huyết dưới da. Siêu âm cho thấy có khối tụ máu trong cơ cẳng tay, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ Lê Sơn Việt cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết kết mạc, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và nách trái, tiểu cầu chỉ còn 18 x 10⁹/L. Siêu âm phần mềm ghi nhận tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng căng đau nhức. Các bác sĩ chẩn đoán anh T. bị sốt xuất huyết Dengue biến chứng hội chứng chèn ép khoang cánh tay trái – biến chứng hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Tay bệnh nhân xuất huyết rất nặng do bị chèn ép.

Theo BSCKII Nguyễn Hồng Hà, chuyên gia cao cấp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hội chứng chèn ép khoang xảy ra khi áp lực mô mềm trong khoang kín tăng cao, cản trở lưu thông máu trong mô. Khi áp lực vượt quá ngưỡng cho phép, việc trao đổi tế bào bị ngưng trệ, dẫn đến thiếu máu cục bộ, phù nề tăng thêm. Nếu không được xử trí kịp thời, cơ có thể hoại tử, gây tổn thương không hồi phục cho cơ và thần kinh, thậm chí phải cắt cụt chi.

Ngay sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân được điều trị tích cực, theo dõi dịch truyền sát sao và giảm áp lực chèn ép ở khoang cánh tay. Sau một thời gian điều trị, anh T. đã hồi phục tốt.

Bác sĩ Lê Sơn Việt khuyến cáo, sốt xuất huyết Dengue có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, không chỉ sốc hay suy tạng mà còn có thể dẫn đến xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh. Người bệnh tuyệt đối không nên tự truyền dịch hoặc điều trị tại nhà khi chưa được theo dõi y tế.

Khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, nôn nhiều, chảy máu bất thường, tay chân sưng đau hoặc lừ đừ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có năng lực điều trị sốt xuất huyết để được xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, các biện pháp phòng bệnh vẫn giữ vai trò then chốt. Người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt loăng quăng, ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm và loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà. Hiện nay, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết được khuyến cáo là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.