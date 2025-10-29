Bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hoá

TPO - Ngày 29/10 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện sớm và giảm thiểu nguy cơ tử vong do đột quỵ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, với gần 200.000 ca mắc mới và khoảng 170.000 ca tử vong mỗi năm – tỷ lệ cao hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông cho rằng, việc triển khai chương trình quốc gia là bước đi cụ thể trong hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, hướng tới một nền y tế thông minh, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình

Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân, với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên đến từ các bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội. Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức, ThS.DS Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, nhiều trường hợp xảy ra ở người dưới 35 tuổi. Ông nhấn mạnh công nghệ, đặc biệt là AI, sẽ là công cụ quan trọng giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng ngừa, song phải đi đôi với “trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc”, để mọi tiến bộ y học đều phục vụ lợi ích cộng đồng.

Người dân đăng ký khám bệnh miễn phí.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty Bayer Việt Nam ký kết hợp tác cùng Báo Sức khỏe & Đời sống xây dựng chuyên trang “Đột quỵ – Nhận biết sớm, Hành động nhanh”, đồng thời triển khai truyền thông trực quan tại hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc. Các bên cũng thống nhất kế hoạch hợp tác phòng chống đột quỵ giai đoạn 2025–2035, tập trung vào đào tạo chuyên môn, ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu bệnh nhân, phát triển mô hình hợp tác công – tư và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Song song với lễ phát động, hoạt động “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” diễn ra sôi nổi quanh khu vực Hồ Tây, thu hút hàng trăm y bác sĩ trẻ, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia, lan tỏa thông điệp sống năng động, rèn luyện thể chất và bảo vệ sức khỏe tim mạch – não bộ.

Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ năm 2025 đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác chiến lược giữa Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác y tế – doanh nghiệp – truyền thông, hướng tới xây dựng hệ thống y tế dự phòng thông minh, toàn dân tham gia, vì một Việt Nam khỏe mạnh, không còn nỗi lo đột quỵ.