Số ca sốt xuất huyết gia tăng đáng báo động tại ĐBSCL

TPO - Tình hình dịch sốt xuất huyết tại Đồng bằng sông Cửu Long đang được ghi nhận với diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, thể hiện qua sự gia tăng đáng kể cả số ca mắc, lẫn số ca nặng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ (CDC Cần Thơ) cho biết, tại Cần Thơ mỗi tháng đầu năm trung bình ghi nhận khoảng 40 ca sốt xuất huyết. Trong tháng 6, số ca mắc sốt xuất huyết tăng lên xấp xỉ 100 ca. Từ tháng 7 đến nay, con số này vọt lên gần 200 ca một tháng. “Đây là mức chạm ngưỡng cảnh báo bùng phát dịch trong cộng đồng”, đại diện CDC cho hay.

Bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết gia tăng tại ĐBSCL

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ ghi nhận 3.472 ca sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so thời điểm đầu tháng 8 (trong đó 1 ca tử vong).



Tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, số ca sốt xuất huyết lần lượt hơn 5.250 và trên 4.100, tăng 105% và 135% so với năm trước.



Tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ (bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa nhi ở khu vực ĐBSCL), trong 6 tháng đầu năm 2025 đã điều trị nội trú 554 ca sốt xuất huyết, tăng 51%, trong đó sốt xuất huyết dengue nặng tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều này tạo áp lực lên hệ thống y tế khu vực và đặt ra yêu cầu cảnh giác cao độ đối với toàn bộ người dân, trước tâm lý chủ quan cho rằng sốt xuất huyết là bệnh quen thuộc và không đáng lo ngại.

Theo CDC TP. Cần Thơ, sự thay đổi trong tính chất chu kỳ dịch bệnh của sốt xuất huyết dengue ở Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Cùng với đó là biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng, gia tăng giao thương trong nước đã thúc đẩy sự lây lan và phát triển của mầm bệnh.

BS.CKII. Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc CDC Cần Thơ cho rằng, số ca sốt xuất huyết dengue nặng năm 2025 đang gia tăng không chỉ trẻ em mà còn ở người lớn. Điều này cho thấy vi-rút vẫn lưu hành mạnh mẽ trong cộng đồng. Trẻ em khi mắc sốt xuất huyết do thành mạch yếu nên dễ sốc hơn. Biến chứng nặng gây tử vong là sốc vào khoảng 20-25%, thường xảy ra vào ngày 4 và 5 của bệnh.

Bệnh nhi điều trị tại Cần Thơ.

Các bác sĩ cho rằng, nhiều cha mẹ nghĩ sốt là bệnh vặt của trẻ con, chỉ cần uống thuốc hạ sốt, rồi chờ sẽ tự khỏi. Nhưng nguy hiểm nhất là giai đoạn hạ sốt. Lúc người bệnh tưởng như đã khỏe lại là giai đoạn có nguy cơ sốc cao nhất, đe dọa tính mạng. Trong thực tế điều trị, các bác sĩ thường gặp không ít ca bệnh đến viện muộn do chủ quan chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường, tự điều trị tại nhà, khi trở nặng mới tới viện.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo, người dân chủ động phòng ngừa, diệt loăng quăng, loại bỏ vật chứa nước, mặc quần áo dài tay, bôi kem chống muỗi, ngủ màn cả vào ban ngày lẫn đêm.

Người dân phải học cách nhận diện sớm các dấu hiệu nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết như đau đầu nặng, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau khớp, phát ban, sốt cao hơn 39oC từ 2-7 ngày. Các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như vật vã, mệt lả, đau bụng nhiều, nôn ói liên tục... Khi thấy dấu hiệu trên, người dân nên sớm đến cơ sở y tế ngay để được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp thời.