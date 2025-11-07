Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Bệnh nhân suy tim thoát đại phẫu nhờ nong van qua da

Vân Sơn
TPO - Nhờ can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật hiện đại, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ phải thực hiện một cuộc đại phẫu.

Ngày 6/11, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công ca nong van hai lá bằng bóng qua da cho bệnh nhân mắc bệnh tim rất nặng.

2.png
Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nong van tím hẹp khít qua da cho người bệnh

BS Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch Can thiệp của bệnh viện cho biết: người bệnh là bà N.T.T. (45 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng khó thở kéo dài, mệt mỏi, tim đập nhanh. Kết quả siêu âm tim cho thấy diện tích lỗ van hai lá giảm nghiêm trọng, cản trở dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái, dẫn đến tăng áp phổi và suy tim.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hẹp van hai lá khít, biến chứng tăng áp động mạch phổi và suy tim mức độ nặng, nguy hiểm tính mạng.

Sau cuộc hội chẩn giữa các chuyên khoa Tim mạch Can thiệp, Gây mê hồi sức và Phẫu thuật tim, ê kíp quyết định thực hiện nong van hai lá bằng bóng qua da. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, giúp khôi phục chức năng tim mà không cần mổ hở thay van.

Kết quả siêu âm tim qua thực quản cho thấy không có huyết khối trong buồng tim và cấu trúc van chưa vôi hóa nặng, đủ điều kiện để tiến hành thủ thuật. Bệnh nhân được can thiệp trong phòng Cathlab dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm tim, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao.

BS Tuyến cho biết, quá trình can thiệp được tiến hành qua đường tĩnh mạch đùi. Các bác sĩ luồn ống thông và bóng nong xuyên vách liên nhĩ đến vị trí van bị hẹp, sau đó bơm căng bóng để tách mép van, giúp máu lưu thông bình thường trở lại.

Toàn bộ thủ thuật diễn ra an toàn, các chỉ số huyết động cải thiện rõ rệt ngay sau khi nong van. Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh hồi phục nhanh, đủ điều kiện xuất viện chỉ sau một ngày.

Theo BS Lê Văn Tuyến, hẹp van hai lá thường gặp ở người từng mắc thấp tim. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp hoặc tăng áp phổi nặng. Nong van hai lá bằng bóng qua da là lựa chọn an toàn, hiệu quả, giúp cải thiện chức năng tim và chất lượng sống mà không cần phẫu thuật mở.

Theo các bác sĩ, người có triệu chứng khó thở, mệt nhanh, hồi hộp hoặc phù chân cần đi khám chuyên khoa tim mạch để được siêu âm tim định kỳ, phát hiện sớm tổn thương van. Việc can thiệp đúng thời điểm giúp người bệnh tránh biến chứng nặng và không phải trải qua cuộc đại phẫu.

Nong van tim qua da bằng bóng là kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại, sử dụng ống thông có gắn bóng nong đặc biệt để mở rộng van tim bị hẹp, cải thiện lưu thông máu. Phương pháp này ít xâm lấn, không cần mở ngực, đặc biệt phù hợp với người bệnh cao tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền không đủ điều kiện phẫu thuật tim hở.

Vân Sơn
