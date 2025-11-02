Đắk Lắk ghi nhận hơn 7.300 ca mắc sốt xuất huyết, 3 người tử vong

TPO - Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết, với hơn 7.300 ca mắc và 3 trường hợp tử vong.

Ngày 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 7.388 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Các địa phương có số ca mắc cao gồm: phường Buôn Ma Thuột 382 ca, xã Hòa Phú 350 ca, xã Ea Nuôl 374 ca, xã Cuôr Đăng 490 ca, xã Krông Pắc 316 ca... Trung bình mỗi ngày toàn tỉnh ghi nhận từ 50 đến 100 ca mắc mới, có thời điểm vượt hơn 100 ca.

Người dân được phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.

Ông Hoàng Hải Phúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Năm 2025 là chu kỳ đỉnh dịch sốt xuất huyết lặp lại 3 năm/lần nên số ca mắc có xu hướng tăng cao. Kết quả giám sát cho thấy mật độ muỗi và bọ gậy tại nhiều nơi đều tăng, mưa kéo dài cộng với sự chủ quan của người dân khiến nguy cơ bùng phát dịch càng lớn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế cùng chính quyền các cấp đang khẩn trương triển khai các biện pháp đồng bộ như phun hóa chất, diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường và tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch ở một số nơi vẫn chưa thật sự đồng bộ, người dân chưa hưởng ứng tích cực.

Chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy được các đơn vị và địa phương đồng loạt triển khai.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thông tin thời gian qua, Đắk Lắk vẫn là địa phương có nguy cơ cao về sốt xuất huyết Dengue. Mặc dù công tác phòng, chống dịch được triển khai thường xuyên và đồng bộ, song do điều kiện khí hậu, địa hình rộng, dân cư phân tán và ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn tiềm ẩn.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng lưu hành virus Dengue trong cộng đồng, đồng thời xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch tại tuyến cơ sở, ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai Dự án DENGAGE mang chủ đề: “Khảo sát huyết thanh, KAP của người dân và năng lực phòng chống sốt xuất huyết Dengue của y tế cơ sở tại một số địa bàn của tỉnh Đắk Lắk năm 2025”.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai tại phường Ea Kao, Tân An, Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Thành Nhất, xã Krông Pắc, Phú Xuân, Ea Knốp và Ea Hiao, tập trung vào khảo sát huyết thanh, đánh giá kiến thức - thái độ - thực hành (KAP) của người dân, cùng năng lực đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở.