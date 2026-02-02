Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Nhiều trẻ nhỏ hóc hạt bí, hạt mắc ca nhập viện

Thanh Hiền
TPO - Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận 2 trường hợp trẻ nhỏ hóc dị vật đường thở, đều liên quan đến các loại hạt thường gặp trong dịp Tết.

Một trường hợp là bé 24 tháng tuổi hóc hạt mắc ca. Một trường hợp khác là bé mới 12 tháng tuổi hóc hạt bí.

dn-hoc-hat-bi-2.jpg
Bé 12 tháng tuổi khó thở, ho nhiều sau khi hóc hạt bí.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay, bé 12 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, tím môi sau khi bị hóc hạt bí. Bé ho nhiều, thông khí phổi trái giảm gần như hoàn toàn. Bệnh nhi được hội chẩn khẩn, chụp CT lồng ngực cấp cứu, ghi nhận dị vật không cản quang nằm ở phế quản gốc trái. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản ống cứng cấp cứu lấy dị vật.

Nhờ can thiệp kịp thời, lấy hạt bí bị hóc ra, tình trạng hô hấp của bé cải thiện, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tắc nghẽn đường thở cấp, suy hô hấp, tím tái, ngưng thở. Biến chứng muộn viêm phổi, xẹp phổi, áp xe phổi…

Để trẻ có một cái Tết an toàn, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng lưu ý cha mẹ luôn giám sát trẻ khi ăn uống, vui chơi. Đặc biệt không cho trẻ dưới 3 tuổi ăn các loại hạt, kẹo cứng, đồ tròn nhỏ; chọn đồ chơi phù hợp lứa tuổi, không có chi tiết nhỏ; không để trẻ vừa ăn vừa chơi, chạy nhảy.

Thanh Hiền
