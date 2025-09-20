Biến chứng cực nguy hiểm khi để trẻ hóc phải pin 'cúc áo'

TPO - Những vật nhỏ như đầu bút, cúc áo, xương cá, pin 'cúc áo' có thể trở thành mối hiểm họa, gây ra biến chứng nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu không được xử trí kịp thời khi vào đường thở hay đường tiêu hóa.

Ngày 20/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị hơn 60 trường hợp bệnh nhân bị hóc dị vật ở cả đường tiêu hoá lẫn đường thở, trải rộng ở mọi độ tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn. Các bác sĩ cũng cảnh báo, biến chứng để lại với dị vật hóc là pin 'cúc áo' là rất đáng lưu tâm. Đây là loại pin nhỏ và dẹt như cúc áo, thường được sử dụng trong một số vật dụng điện tử trong gia đình.

Trường hợp như bệnh nhi Nguyễn Văn Tuấn K, 42 tháng tuổi ở xã Vĩnh Hoàng vào viện do nuốt phải dị vật là viên pin. Viên pin có tính kiềm mạnh, dễ ăn mòn niêm mạc đường tiêu hoá, có thể gây loét thậm chí thủng đường tiêu hoá và tạo sẹo hẹp thực quản, ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ.

Dị vật pin "cúc áo" - hiểm họa khôn lường cho trẻ nhỏ. Ảnh: BVQT

Mới đây nhất, Khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận một cháu bé 28 tháng tuổi vào viện vì chảy dịch mũi nhầy, hôi sau khi người nhà phát hiện trẻ có dị vật pin "cúc áo" ở hốc mũi (dị vật được lấy ra ở bệnh viện tuyến dưới).

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp viêm loét hoại tử niêm mạc hốc mũi do hóa chất từ viên pin gây ra. Bệnh nhi được thực hiện các xét nghiệm cần thiết và được chuyển lên phòng mổ để tiến hành nội soi thám sát xử lý tổn thương. Trong quá trình nội soi, các bác sĩ quan sát thấy hốc mũi bám nhiều dịch mủ đục, niêm mạc cuốn mũi hoại tử sâu đến xương cuốn, niêm mạc vách ngăn loét rộng, sụn vách ngăn hoại tử.

E-kip phẫu thuật tiến hành cắt lọc kỹ càng, lấy sạch mô hoại tử và súc rửa hóa chất cùng dịch mủ trong hốc mũi. Cháu bé sau đó hồi phục và xuất viện.

Bác sĩ Chuyên khoa II Đinh Viết Thanh, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết, trung bình mỗi năm, khoa xử trí từ 30-40 ca dị vật thực quản, chủ yếu ở người lớn tuổi. Ngoài ra, có khoảng 7-8 ca dị vật đường thở, đa phần gặp ở trẻ em.

Bác sĩ Chuyên khoa II Đinh Viết Thanh cho biết, nuốt phải viên pin, đặc biệt pin "cúc áo" là tình huống cấp cứu khẩn cấp. Chỉ trong vòng 2 giờ, pin có thể gây bỏng hóa chất và hoại tử do dòng điện nhỏ cùng kiềm rò rỉ. Tình trạng này có thể dẫn đến thủng thực quản, chảy máu ồ ạt do ăn mòn mạch máu lớn. Về lâu dài, biến chứng có thể là hẹp thực quản, rò khí thực quản, viêm trung thất, thậm chí đe dọa tính mạng. Khi tiếp nhận ca bệnh nuốt pin, sẽ tiến hành chụp X-quang để xác định vị trí dị vật, nếu pin mắc ở thực quản sẽ nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Sau khi lấy pin, bệnh nhân được theo dõi biến chứng, có thể sử dụng thuốc bảo vệ niêm mạc, kháng sinh và tái khám định kỳ. Trường hợp pin xuống dạ dày, ruột, bác sĩ cân nhắc theo dõi qua X-quang định kỳ hoặc can thiệp tùy theo tình trạng.

Nhân viên Y tế thăm khám cho cháu bé hóc dị vật pin "cúc áo" điều trị tại Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BVQT.

Theo bác sĩ Thanh, dấu hiệu nhận biết trẻ nuốt hoặc mắc dị vật pin có thể là ho sặc sụa, khó thở, nôn, chảy nước dãi, nuốt đau, nuốt nghẹn hoặc khóc bất thường. Nếu trẻ khó thở, tím tái, cần thực hiện sơ cứu Heimlich theo hướng dẫn y tế và gọi cấp cứu.

Không chỉ nguy hiểm khi nuốt phải, việc dị vật là pin bị kẹt trong hốc mũi, đặc biệt là pin "cúc áo" cũng là tình huống khẩn cấp cần xử trí kịp thời. Trong trường hợp này, tuyệt đối không tự ý lấy ra bằng tay hay vật dụng sắc nhọn, bởi có thể đẩy pin vào sâu hơn và gây tổn thương nghiêm trọng. Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng để thăm khám và xử lý an toàn, đồng thời cung cấp cho bác sĩ đầy đủ thông tin về loại pin, thời gian dị vật mắc trong mũi và các triệu chứng đi kèm.

"Để phòng ngừa, không để trẻ chơi với các vật nhỏ dễ nuốt hoặc dễ nhét vào mũi như pin, đồng xu, hạt, linh kiện đồ chơi rời. Với những đồ chơi có pin "cúc áo", phụ huynh cần kiểm tra định kỳ và bảo quản pin ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em. Bên cạnh đó, không cho trẻ ăn thức ăn có xương hoặc hạt trơn trượt khi còn nhỏ. Cha mẹ cũng nên dạy trẻ không vừa ăn vừa cười đùa, chạy nhảy, và luôn quan sát khi trẻ ăn uống, vui chơi", bác sĩ Đinh Viết Thanh khuyến cáo.