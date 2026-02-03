Tiếp nối hợp tác đào tạo và phát triển chuyên môn giữa BV Đại học Y Dược TP.HCM và Medtronic Việt Nam

Việc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Medtronic Việt Nam tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ năm cho thấy mô hình hợp tác công - tư trong y tế đã đi vào chiều sâu. Trọng tâm không chỉ là chuyển giao kỹ thuật, mà hướng tới nâng chuẩn đào tạo, điều trị và chất lượng chăm sóc người bệnh tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam phải đồng thời nâng cao chất lượng điều trị và theo kịp tốc độ phát triển nhanh của y học hiện đại, các mô hình hợp tác bền vững giữa bệnh viện đầu ngành và doanh nghiệp công nghệ y tế toàn cầu ngày càng giữ vai trò quan trọng. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) lần thứ năm giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) và Công ty TNHH Medtronic Việt Nam mới đây đã phản ánh rõ xu hướng hợp tác công - tư đang đi vào thực chất.

Việc tiếp tục gia hạn và mở rộng MOU cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược đã vượt khỏi tính hình thức. Trọng tâm hợp tác được xác định rõ: đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phát triển chuyên môn sâu và thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến, lấy hiệu quả và an toàn người bệnh làm thước đo.

Tập trung các lĩnh vực then chốt

Theo nội dung hợp tác năm 2026, hai đơn vị tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên y tế, tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch can thiệp, khoa học thần kinh, can thiệp mạch não, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), phẫu thuật cột sống và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Các chương trình được thiết kế theo hướng đa chuyên khoa, kết hợp đào tạo lý thuyết, thực hành mô phỏng và ứng dụng trực tiếp trong lâm sàng. Cách tiếp cận này giúp đội ngũ bác sĩ không chỉ cập nhật kiến thức y khoa mới, mà còn từng bước chuẩn hóa quy trình điều trị theo các khuyến cáo quốc tế, nâng cao năng lực xử lý các ca bệnh phức tạp ngay trong nước.

Hiệu quả của hợp tác đã được kiểm chứng qua các giai đoạn trước. Nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực tim mạch can thiệp và thần kinh đã được chuyển giao và triển khai thường quy tại BV ĐHYD, góp phần giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh, đồng thời hạn chế nhu cầu điều trị ở nước ngoài.

Đầu tư cho con người

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV ĐHYD, cho biết Medtronic là đối tác đã đồng hành cùng bệnh viện trong nhiều năm bằng các chương trình đào tạo bài bản, có chiều sâu. Theo ông, hợp tác không chỉ nhằm tiếp cận công nghệ, mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường đào tạo y khoa chất lượng cao, nơi đội ngũ y bác sĩ được trang bị tư duy điều trị hiện đại và kỹ năng thực hành chuẩn mực.

Còn ông Mongkol Sankum, Tổng Giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào, nhấn mạnh MOU lần thứ năm thể hiện cam kết lâu dài của Medtronic đối với y tế Việt Nam. Các chương trình đào tạo được duy trì và mở rộng không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, mà còn hướng tới một hệ thống y tế an toàn hơn, cá nhân hóa hơn và phát triển bền vững hơn.

Ý nghĩa hệ thống

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang chuyển dịch từ “mở rộng quy mô” sang “nâng cao chất lượng”, những hợp tác như giữa BV ĐHYD và Medtronic mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một bệnh viện. Đây là mô hình hợp tác công - tư điển hình, kết nối thế mạnh đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng của bệnh viện với kinh nghiệm toàn cầu và hệ sinh thái công nghệ của doanh nghiệp y tế quốc tế.

Người hưởng lợi cuối cùng là người bệnh. Khi đội ngũ y tế được đào tạo bài bản hơn, kỹ thuật điều trị được cập nhật liên tục và quy trình được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế, chất lượng chăm sóc và mức độ an toàn sẽ được nâng lên rõ rệt.

Lễ ký kết MOU lần thứ năm giữa BV ĐHYD TP. Hồ Chí Minh và Medtronic Việt Nam vì thế không chỉ là sự tiếp nối hợp tác, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: đầu tư cho con người và tri thức là con đường bền vững để nâng chuẩn y tế Việt Nam trong kỷ nguyên y học hiện đại.