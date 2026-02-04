Bóc u tiền liệt tuyến khổng lồ bằng laser

TPO - Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở nam giới cao tuổi. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân N.V.Đ (94 tuổi, trú tại Phú Thọ) được đánh giá là hiếm gặp do tuổi rất cao và khối u phát triển vượt xa kích thước thông thường. Người bệnh đã sống chung với tình trạng này trong nhiều năm trước khi được chỉ định phẫu thuật.

Theo người nhà, cụ ông bị phì đại tuyến tiền liệt từ lâu nhưng do bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ rệt, cộng với tâm lý e ngại phẫu thuật ở tuổi cao nên việc điều trị triệt để bị trì hoãn. Khoảng một năm trở lại đây, bệnh diễn biến nặng hơn, người bệnh thường xuyên tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Gần thời điểm nhập viện, tình trạng rối loạn tiểu tiện trở nên trầm trọng, kèm theo đau vùng thắt lưng, đau lan hai bên hông, hạn chế vận động. Người bệnh còn xuất hiện cảm giác căng tức vùng hạ vị, tiểu dắt, bí tiểu kéo dài. Sau khi được đặt sonde bàng quang tại bệnh viện tuyến dưới trong 10 ngày nhưng không cải thiện, tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp – Tiết niệu và Nam học, kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân có trọng lượng ước tính khoảng 133 gram, gấp hơn 4,5 lần kích thước bình thường. Khối u lớn gây bí tiểu hoàn toàn, không thể đặt sonde, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu tiếp tục gia tăng.

Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa cho biết, đây là ca bệnh đặc biệt do người bệnh tuổi rất cao và khối u có kích thước lớn. Trước tình trạng không thể trì hoãn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser dưới gây mê nội khí quản.

“Khối u lớn nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể bóc tách bằng laser. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn, ít chảy máu và kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định và được ra viện sau 5 ngày”, bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết.

Khối u xơ tiền liệt tuyến được bác sĩ mổ lấy ra.

Theo các bác sĩ, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến ở nam giới trên 60 tuổi và việc điều trị thường không quá phức tạp. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân trên 90 tuổi, đặc biệt với khối u lớn, chỉ định phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ do nguy cơ biến chứng cao. Trước đây, các khối u trên 100 gram hầu như không được chỉ định mổ nội soi. Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, các trang thiết bị tiên tiến như hệ thống nội soi và laser đã giúp phẫu thuật diễn ra an toàn và hiệu quả hơn.

Thực tế cho thấy, vì lo ngại rủi ro, nhiều trường hợp người cao tuổi chỉ được theo dõi hoặc điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, việc trì hoãn kéo dài không giải quyết triệt để bệnh, khiến khối u tiếp tục phát triển, gây bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt không nên bị xem là “bệnh tuổi già phải chấp nhận”. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, căng tức vùng hạ vị hoặc phải đặt sonde tiểu kéo dài, người bệnh cần sớm đến các cơ sở chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám và tư vấn điều trị phù hợp.

“Tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối của phẫu thuật. Với đánh giá toàn diện, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, phẫu thuật vẫn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp cải thiện đáng kể chất lượng sống cho người bệnh cao tuổi”, bác sĩ Trần Thượng Việt nhấn mạnh.