Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bóc u tiền liệt tuyến khổng lồ bằng laser

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở nam giới cao tuổi. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân N.V.Đ (94 tuổi, trú tại Phú Thọ) được đánh giá là hiếm gặp do tuổi rất cao và khối u phát triển vượt xa kích thước thông thường. Người bệnh đã sống chung với tình trạng này trong nhiều năm trước khi được chỉ định phẫu thuật.

Theo người nhà, cụ ông bị phì đại tuyến tiền liệt từ lâu nhưng do bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ rệt, cộng với tâm lý e ngại phẫu thuật ở tuổi cao nên việc điều trị triệt để bị trì hoãn. Khoảng một năm trở lại đây, bệnh diễn biến nặng hơn, người bệnh thường xuyên tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.

img-3614.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Gần thời điểm nhập viện, tình trạng rối loạn tiểu tiện trở nên trầm trọng, kèm theo đau vùng thắt lưng, đau lan hai bên hông, hạn chế vận động. Người bệnh còn xuất hiện cảm giác căng tức vùng hạ vị, tiểu dắt, bí tiểu kéo dài. Sau khi được đặt sonde bàng quang tại bệnh viện tuyến dưới trong 10 ngày nhưng không cải thiện, tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng nặng, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Ngoại tổng hợp – Tiết niệu và Nam học, kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân có trọng lượng ước tính khoảng 133 gram, gấp hơn 4,5 lần kích thước bình thường. Khối u lớn gây bí tiểu hoàn toàn, không thể đặt sonde, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu tiếp tục gia tăng.

Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa cho biết, đây là ca bệnh đặc biệt do người bệnh tuổi rất cao và khối u có kích thước lớn. Trước tình trạng không thể trì hoãn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser dưới gây mê nội khí quản.

“Khối u lớn nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể bóc tách bằng laser. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn, ít chảy máu và kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định và được ra viện sau 5 ngày”, bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết.

img-3615.jpg
Khối u xơ tiền liệt tuyến được bác sĩ mổ lấy ra.

Theo các bác sĩ, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến ở nam giới trên 60 tuổi và việc điều trị thường không quá phức tạp. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân trên 90 tuổi, đặc biệt với khối u lớn, chỉ định phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ do nguy cơ biến chứng cao. Trước đây, các khối u trên 100 gram hầu như không được chỉ định mổ nội soi. Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, các trang thiết bị tiên tiến như hệ thống nội soi và laser đã giúp phẫu thuật diễn ra an toàn và hiệu quả hơn.

Thực tế cho thấy, vì lo ngại rủi ro, nhiều trường hợp người cao tuổi chỉ được theo dõi hoặc điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, việc trì hoãn kéo dài không giải quyết triệt để bệnh, khiến khối u tiếp tục phát triển, gây bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt không nên bị xem là “bệnh tuổi già phải chấp nhận”. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, căng tức vùng hạ vị hoặc phải đặt sonde tiểu kéo dài, người bệnh cần sớm đến các cơ sở chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám và tư vấn điều trị phù hợp.

“Tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối của phẫu thuật. Với đánh giá toàn diện, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, phẫu thuật vẫn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp cải thiện đáng kể chất lượng sống cho người bệnh cao tuổi”, bác sĩ Trần Thượng Việt nhấn mạnh.

Hà Minh
#Phì đại tuyến tiền liệt ở người cao tuổi #Phẫu thuật nội soi laser điều trị u tiền liệt tuyến #Khối u lớn và nguy cơ biến chứng #Chẩn đoán và điều trị bệnh tuyến tiền liệt #Tác động của u tuyến tiền liệt đến sinh hoạt #Phẫu thuật an toàn cho bệnh nhân cao tuổi #Khuyến cáo sớm các dấu hiệu bệnh tuyến tiền liệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục