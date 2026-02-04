Bạn trẻ mang Tết đến bệnh nhân ung thư tại Cần Thơ

TPO - Chiều 4/2, chương trình “Ấm tình ngày Tết – San sẻ yêu thương” do Đoàn Thanh niên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức đã mang không khí xuân rộn ràng đến với những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ.

Ngay từ sớm, dù chương trình chưa diễn ra, hàng ghế khán giả đã kín chỗ. Nhiều bệnh nhân và người thân đã có mặt từ sớm với gương mặt rạng rỡ. Hỗ trợ những cô chú lớn tuổi, những bệnh nhân đang gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác là những bóng áo xanh đoàn viên hăng hái, nhiệt tình.

Ban tổ chức trao tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà (trị giá 800.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn lao, góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón một cái Tết đủ đầy hơn.

Ngoài trao tặng quà, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Cần Thơ còn mang đến tiết mục văn nghệ. Những ca khúc về Tết, về khát vọng sống và niềm tin lạc quan đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Nén những cơn đau từ căn bệnh ung thư vú, bà U.T.B (46 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tôi phải chờ đợt xạ trị tiếp theo nên năm nay chưa được về nhà đón Tết. Nghe các cháu hát, thấy không khí xuân vào tận bệnh viện thế này, tôi thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Những chương trình như thế này thật sự ý nghĩa với những người quanh năm suốt tháng nằm viện như chúng tôi.”

Trực tiếp biểu diễn tại chương trình, em Trần Vũ Luân (sinh viên năm 2 ngành Thanh nhạc) không giấu được sự xúc động: “Thấy các cô chú lắc lư theo nhạc, có người còn lấy điện thoại ghi lại, em cảm thấy rất hạnh phúc. Hy vọng lời ca tiếng hát của mình sẽ truyền thêm động lực để mọi người vững vàng chiến đấu với bệnh tật”.

Anh Nguyễn Thanh Luân, Bí thư Đoàn cơ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ cho biết, mục tiêu của chương trình mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chia sẻ tại chương trình, TS.BS Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bày tỏ vui mừng, ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của các cấp để những người mắc bệnh ung bướu đang điều trị tại bệnh viện có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn về bệnh tật để cùng mọi người vui xuân đón tết cổ truyền.

Các bạn trẻ hát ca khúc về Tết, về khát vọng sống và niềm tin lạc quan đã chạm đến trái tim của nhiều bệnh nhân.