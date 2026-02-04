Trao hàng trăm suất quà tri ân cựu thanh niên xung phong

TPO - Nhằm tri ân các cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao hàng trăm suất quà đến các đối tượng chính sách tại khu vực miền Trung.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, ngày 3/2, ông Thân Đức Nam - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác về dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn, sự cống hiến và hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng cho các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, sẻ chia, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người từng cống hiến tuổi trẻ vì sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Thân Đức Nam thắp hương, dâng hoa lên phần mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Thân Đức Nam ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các cựu TNXP, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của lực lượng TNXP qua các thời kỳ lịch sử.

Ông cho rằng, dù giá trị không lớn, mỗi phần quà đều gửi gắm sự sẻ chia, tình cảm và trách nhiệm dành cho các cựu TNXP mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Ông Thân Đức Nam thăm hỏi, trao quà Tết cho các cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh.

100 suất quà được trao tới các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Niềm vui của một cựu thanh niên xung phong bị hỏng bàn tay trong những năm tháng tham gia chiến trường khi đón nhận món quà tri ân.



Đón nhận món quà nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Kỷ (76 tuổi, trú tại xã Toàn Lưu) xúc động gửi lời cảm ơn tới Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã luôn quan tâm, động viên các cựu TNXP. Bà mong muốn tổ chức Hội tiếp tục duy trì và lan tỏa thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực cho các cựu TNXP trong cuộc sống.

Cũng trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng các đơn vị tài trợ đã thăm hỏi, trao tặng 300 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho các cựu quân nhân, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng.