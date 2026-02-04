Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Trao hàng trăm suất quà tri ân cựu thanh niên xung phong

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhằm tri ân các cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao hàng trăm suất quà đến các đối tượng chính sách tại khu vực miền Trung.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, ngày 3/2, ông Thân Đức Nam - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác về dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

tp-suhgbk.jpg
Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn, sự cống hiến và hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng cho các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, sẻ chia, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người từng cống hiến tuổi trẻ vì sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tp-jhssfsjml.jpg
Ông Thân Đức Nam thắp hương, dâng hoa lên phần mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Thân Đức Nam ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các cựu TNXP, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của lực lượng TNXP qua các thời kỳ lịch sử.

Ông cho rằng, dù giá trị không lớn, mỗi phần quà đều gửi gắm sự sẻ chia, tình cảm và trách nhiệm dành cho các cựu TNXP mỗi dịp Tết đến, xuân về.

tp-hdy.jpg
tp-jsgbss.jpg
Ông Thân Đức Nam thăm hỏi, trao quà Tết cho các cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh.
tp-sj.jpg
100 suất quà được trao tới các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
tp-jhsgsk.jpg
Niềm vui của một cựu thanh niên xung phong bị hỏng bàn tay trong những năm tháng tham gia chiến trường khi đón nhận món quà tri ân.

Đón nhận món quà nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Kỷ (76 tuổi, trú tại xã Toàn Lưu) xúc động gửi lời cảm ơn tới Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã luôn quan tâm, động viên các cựu TNXP. Bà mong muốn tổ chức Hội tiếp tục duy trì và lan tỏa thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực cho các cựu TNXP trong cuộc sống.

Cũng trong chuyến công tác này, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng các đơn vị tài trợ đã thăm hỏi, trao tặng 300 suất quà tri ân, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho các cựu quân nhân, cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Trao hàng trăm suất quà tri ân cựu thanh niên xung phong #ông Thân Đức Nam #Tri ân #Cựu thanh niên xung phong #Ngã ba Đồng Lộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục