Quảng Ninh: Phường chia lô vỉa hè bán hoa, cấm ô tô để thu phí trái phép

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại khu vực xung quanh Công viên hoa Hạ Long, phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh), nhiều ô đỗ xe ô tô bất ngờ bị rào chắn, cấm phương tiện tiếp cận. Không gian này được bố trí cho các thương lái bày bán hoa, cây cảnh, đào Tết, quất Tết, khiến người dân và du khách bức xúc vì thiếu chỗ đỗ xe hợp pháp.

Đáng chú ý, trong khi một bên đường bị rào chắn, cấm dừng đỗ với lý do phục vụ Chợ hoa Xuân, thì bên đối diện tuyến đường, UBND phường Hồng Gai lại cho cắm biển “điểm trông giữ xe có thu phí”. Cách tổ chức “một bên cấm, một bên thu phí” này khiến dư luận đặt vấn đề về căn cứ pháp lý trong việc sử dụng không gian giao thông công cộng.

UBND phường Hồng Gai dựng rào cấm dừng đỗ để phục vụ bán cây cảnh, hoa Tết.

Biết sai nhưng vẫn làm

Trước những bức xúc của người dân và du khách trước tình trạng UBND phường Hồng Gai cấm đỗ xe vào đúng điểm dừng đỗ có biển báo hợp pháp và bắt buộc tài xế phải đánh xe đến điểm thu phí bên kia đường để dừng đỗ, phóng viên Tiền Phong đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND phường Hồng Gai để tìm hiểu sự việc.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Hồng Gai cho biết nguyên nhân sự việc trên là do phường đang tổ chức bán hoa, cây cảnh dịp Tết, sự kiện này được thực hiện theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 29/12/2025 về tổ chức Chợ hoa Xuân “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Bính Ngọ 2026 trên địa bàn phường.

Theo phương án, địa điểm được đặt tại Công viên hoa Hạ Long với tổng diện tích tổ chức Chợ hoa Xuân là 50.898 m², với 135 gian hàng trưng bày hoa, cây cảnh. Kế hoạch cũng bố trí 10.698 m² diện tích bãi trông giữ xe ô tô và xe máy để phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân và du khách.

Khi đọc toàn bộ nội dung của bản kế hoạch, phóng viên hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ hạng mục nào có nội dung cho phép sử dụng vỉa hè, lòng đường hay các ô đỗ xe đã được cắm biển bên ngoài công viên để làm điểm kinh doanh.

Phương án Hội hoa Xuân của phường Hồng Gai ghi rõ không mở rộng ra lòng đường, vỉa hè (phần chữ bôi vàng).

Kể cả trong phương án tổ chức Hội hoa Xuân do Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai xây dựng, được Chủ tịch UBND phường Hồng Gai Đào Tất Thắng phê duyệt ngày 19/01/2026, cũng chỉ đề cập việc ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trưng bày sản phẩm trong phạm vi Ban tổ chức sắp xếp cũng không có nội dung nào cho phép rào chắn các ô đỗ xe ô tô đã được cắm biển trên đường phố để phục vụ hoạt động kinh doanh hoa Tết.

Trao đổi với phóng viên tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai thừa nhận những sai phạm mà phóng viên Tiền Phong đã chỉ ra. Nhưng vì đây là lần đầu thực hiện tổ chức hội hoa xuân nên còn gặp nhiều lúng túng và chưa thể khắc phục ngay.

“Mọi công tác tổ chức đều do 1 đồng chí trước làm ở thành phố Hạ Long cũ tham mưu, nên còn xảy ra nhiều sai sót. Hơn nữa bà con ai cũng muốn ra sát đường để bán được hàng nên phần vỉa hè bị lấn chiếm. Chúng tôi thừa nhận là sai!”, ông Tân trình bày.

Vỉa hè bị che kín bởi cây cảnh, hoa Tết.

Mỗi lô vỉa hè thu tiền triệu

Đi thực tế tại chợ hoa, phóng viên ghi nhận tình trạng dải vỉa hè của đường Lê Thánh Tông từ khu vực gần cột Đồng Hồ đến hết Công viên hoa Hạ Long và một phần vỉa hè thuộc tuyến phố Lán Bè ken đặc các loại đào, quất, hoa Tết. Điều đáng nói, Ban tổ chức đã dựng rào chắn cấm dừng đỗ các phương tiện mặc dù đây là khu vực được phép dừng đỗ và có biển báo rõ ràng.

“Ngày nào tôi cũng đỗ xe ở đây để đi làm, nhưng mấy hôm nay bị cấm đỗ và bị yêu cầu sang phía bên kia đường để dừng đỗ có thu phí. Nhưng vô lý là phần bên kia đường cũng là đoạn đường lâu nay được phép dừng đỗ không mất phí, nay phường lại ra chặn để thu phí”, anh N.B.T, cư dân phường Hạ Long bức xúc nói.

Cấm đỗ xe để lập điểm trông giữ xe có thu phí.

Dạo 1 vòng quanh Công viên hoa Hạ Long, phóng viên ghi nhận khu vực phía trong công viên đã được Ban tổ chức dựng rạp, kéo điện phục vụ chợ hoa Xuân nhưng đang trống rất nhiều gian hàng, duy chỉ có vỉa hè quanh công viên là chật kín các tiểu thương bày bán la liệt các loại hoa, cây cảnh.

Theo tìm hiểu, mỗi lô vỉa hè và phần trong công viên, các tiểu thương phải nộp 10 triệu đồng và có hợp đồng với Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai. Ngoài ra các hộ tiểu thương phải nộp thêm 2 triệu đồng tiền phí bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các tiểu thương chỉ có một tờ hợp đồng tự ký mà phía Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai không hề đóng dấu hay xác nhận với các tiểu thương là đã được bàn giao mặt bằng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai Đinh Văn Tân phân trần là việc “giao kèo” giữa phường với các hộ tiểu thương chỉ thỏa thuận bằng miệng chứ không hề có hợp đồng.

Vỉa hè thì chen chúc, nhưng tại địa điểm được cấp phép, nhiều gian hàng bỏ trống.

Khi được hỏi số tiền mà phường thu của các hộ tiểu thương sẽ “chảy” vào túi ai hay được sử dụng vào mục đích gì thì ông Tân cho biết tiền này sẽ được bố trí vào trang trí khánh tiết, an ninh trật tự, nhà bạt, vệ sinh môi trường...

Trao đổi với phóng viên, cá biệt có những trường hợp tiểu thương cho biết, để có được mặt bằng vỉa hè khu công viên hoa Hạ Long họ phải trả giá cao hơn nhiều so với mặt bằng chung vì qua mấy lần “cò” lô vỉa hè.