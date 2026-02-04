BIDV và Báo Tiền Phong thăm hỏi, tặng quà người có công tại Đà Nẵng dịp Tết

TPO - Ngày 4/2, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Báo Tiền Phong tại miền Trung tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, lan tỏa yêu thương đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cứ mỗi dịp Tết đến, Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong lại đồng hành, sẻ chia cùng người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là dịp tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng.

Dịp này, đại diện hai đơn vị đã đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP. Đà Nẵng, nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ, đồng thời trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa, gửi gắm tình cảm tri ân và lời chúc năm mới an khang, dồi dào sức khỏe.

Ông Hoàng Hà – Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Đà Nẵng.

Ông Hoàng Hà – Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Đà Nẵng cho biết, chương trình trao quà Tết cho các cụ được ngân hàng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức thường niên, nhằm góp phần giúp các cụ đón Tết ấm cúng hơn. “Cứ mỗi dịp Tết đến, BIDV Đà Nẵng luôn đồng hành, lan tỏa yêu thương đến với các cụ, để các cụ có một cái Tết đủ đầy hơn. Chúng tôi hy vọng những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ phần nào giúp các cụ ấm lòng, vơi bớt khó khăn, đón Xuân trong không khí vui tươi, đầm ấm”, ông Hà chia sẻ.

Nhà báo Trần Tuấn, Trưởng đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung chia sẻ tại buổi trao quà.

Nhà báo Trần Tuấn, Trưởng đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung cho biết, sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, Trung tâm phụng dưỡng người có công TP. Đà Nẵng được mở rộng, Văn phòng Báo Tiền Phong tại miền Trung sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối, tìm kiếm thêm các đối tác đồng hành nhằm tăng nguồn lực, mang đến nhiều phần quà ý nghĩa hơn cho các cụ mỗi dịp Tết đến. “Nhân dịp năm mới, tôi gửi lời cảm ơn Ngân hàng BIDV tại miền Trung đã luôn quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa yêu thương đến người có công với cách mạng”.

Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng các cụ có độ tuổi từ khoảng 85 đến 101 tuổi.

Trong niềm hân hoan, bà Nguyễn Thị Nhạn, đại diện cho các cụ tại Trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi mỗi dịp Tết đến lại được đón nhận những phần quà đầy ý nghĩa từ Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV. Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp chúng tôi có thêm động lực để đón một cái Tết đủ đầy, ấm cúng và trọn vẹn hơn”.

Ông Phan Văn Bình – Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng cảm ơn Báo Tiền Phong và BIDV đã luôn quan tâm, sẻ chia với các cụ mỗi dịp lễ, Tết.

Ông Phan Văn Bình – Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng cho biết, hiện Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho 85 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, trong đó nhiều cụ tuổi đã cao, tuổi trung bình của các cụ 86 tuổi, cao nhất có cụ đã 101 tuổi. Trung tâm hiện thực hiện hai chức năng chính là nghỉ dưỡng, điều dưỡng và nuôi dưỡng người có công với cách mạng hằng năm, không chỉ của TP. Đà Nẵng mà còn tiếp nhận người có công từ các địa phương khác. “Thay mặt Trung tâm, tôi cảm ơn Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong đã thường xuyên đến thăm hỏi, tri ân vào các dịp 27/7 và lễ, Tết. Đây là nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên tinh thần quý báu giúp các cụ thêm ấm lòng mỗi dịp Xuân về", ông Bình phát biểu.