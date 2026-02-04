Tài trợ bếp ăn, trao quà Tết cho điểm trường '3 không' ở Điện Biên

TPO - Ngày 4/2, thông qua kết nối của Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công ty Gold Phúc (Lào) đã trao tặng kinh phí xây dựng bếp ăn và quà Tết cho học sinh điểm trường tiểu học bản Hin Phon (xã Núa Ngam). Ngoài ra, đoàn cũng trao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Video: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng bếp ăn và tặng quà Tết cho các em học sinh điểm trường Hin Phon, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên.

Bản Hin Phon cách trung tâm xã Núa Ngam gần 14km, nhưng hành trình vào bản rất khó khăn. Con đường đất dẫn vào bản loang lổ vết xói lở, hố sâu, rãnh dài.

Đây là bản vùng biên giới đặc biệt khó khăn, nơi chưa có đường bê tông kiên cố, chưa có điện lưới quốc gia và cũng không có sóng điện thoại. Tại bản hiện có một điểm trường tiểu học cho học sinh lớp 1, 2 và điểm trường mầm non.

Anh Vừ A Phòng, phụ huynh có hai con đang học tại điểm trường tiểu học Hin Phon cho biết, người dân trong bản chủ yếu sống bằng nương, rẫy. Không có đường, không điện, không sóng, việc giao thương gần như bị cô lập, thu nhập thấp, phần lớn là hộ nghèo. “Lo cho các con có bữa cơm trưa đủ dinh dưỡng là điều không dễ”, anh Phòng nói.

Chương trình Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng bếp ăn và tặng quà Tết tại điểm trường tiểu học Hin Phon.

Theo anh Phòng, dù học sinh đã được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hằng tháng, nhưng do điểm trường chưa có bếp ăn, việc tổ chức bữa trưa cho các em vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về điều kiện lẫn trang thiết bị.

Từ thực tế đó, bà Phạm Thị Minh Hường, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Gold Phúc (Lào), Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cùng Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Điện Biên và các đơn vị liên quan đã khảo sát, đánh giá những thiếu thốn tại điểm trường Hin Phon, thống nhất hỗ trợ xây dựng bếp ăn nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh nơi đây.

Ngày 4/2, đoàn công tác có mặt tại điểm trường trong sự đón tiếp ấm áp của thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Tại đây, bà Phạm Thị Minh Hường đã trao tặng tổng kinh phí 183,6 triệu đồng cho điểm trường và quà Tết cho học sinh. Trong đó, 165 triệu đồng được sử dụng để xây dựng bếp ăn.

Bà Phạm Thị Minh Hường phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Phạm Thị Minh Hường nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, đồng thời khẳng định giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, việc thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập cho trẻ em càng có ý nghĩa quan trọng.

Theo bà Hường, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chính là nguồn lực tiếp sức thiết thực. “Dù sinh sống, làm việc ở nước ngoài, tôi luôn hướng về quê hương, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn như Núa Ngam. Tôi trân trọng sự đồng hành của Tỉnh Đoàn Điện Biên, chính quyền địa phương và sự kết nối của Báo Tiền Phong để những tấm lòng có thể gặp nhau đúng chỗ, đúng lúc”, bà Hường chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿ Các em học sinh vui mừng khi nhận được quà Tết từ nhà tài trợ.

Bà Phạm Thị Minh Hường bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội, thầy cô giáo và học sinh nơi đây sẽ có thêm động lực vượt qua những rào cản về địa hình, thời tiết, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. “Những món quà tuy không lớn nhưng gửi gắm nhiều tình cảm và kỳ vọng. Mong các em chăm ngoan, học giỏi để sau này góp sức xây dựng quê hương”, bà nói.

Trong sân trường nhỏ, những ánh mắt thơ ngây ánh lên niềm vui, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khi các em học sinh đón nhận những món quà Tết ấm áp nghĩa tình, niềm vui giản dị nhưng hiếm hoi giữa vùng biên “ba không”.

Căn bếp tạm bợ của điểm trường tiểu học Hin Phon hiện vẫn nấu ăn bằng bếp củi, thiếu thốn cả về điều kiện và trang thiết bị.

Theo ông Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông, điểm trường Hin Phon trực thuộc nhà trường, có 31 em học sinh lớp 1, 2. Việc duy trì điểm trường tại bản giúp em nhỏ thuận lợi hơn trong học tập, gần bố mẹ. Theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP, trẻ em vùng biên giới được hỗ trợ 450.000 đồng và 8kg gạo mỗi tháng. Sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, cùng sự kết nối của Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Điện Biên sẽ giúp các em có những bữa ăn đủ đầy hơn trong bếp ăn mới, khang trang hơn.

Đáp từ tại chương trình, ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị, nhà hảo tâm. Theo ông, sự hỗ trợ lần này là nguồn động viên rất kịp thời, thể hiện sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng đối với địa phương còn nhiều khó khăn. Ông mong muốn trong thời gian tới, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Điện Biên và các đơn vị tiếp tục đồng hành, kết nối thêm nguồn lực để chăm lo cho các xã vùng biên nói chung và xã Núa Ngam nói riêng.

Đoàn công tác thăm và chúc Tết tại điểm trường mầm non Hin Phon.

Bên cạnh hoạt động trao kinh phí xây dựng bếp ăn tại điểm trường tiểu học, đoàn công tác còn đến thăm, chúc Tết điểm trường mầm non bản Hin Phon. Dịp này, nhà tài trợ đã trao thêm 5 triệu đồng làm quà Tết, gửi tặng các em nhỏ mầm non, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho trẻ em vùng biên còn nhiều khó khăn.