Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào miền Tây xứ Nghệ

TPO - Với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đã mang không khí Tết rộn ràng, ấm áp đến với đồng bào các dân tộc miền Tây trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Tối 3/2, tại xã miền núi Quế Phong, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào”, mang mùa Xuân sớm, nghĩa tình ấm áp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đến với đồng bào các dân tộc vùng cao.

Toàn cảnh chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” là hoạt động văn hóa - xã hội giàu ý nghĩa, tạo điểm nhấn sinh động cho bức tranh Xuân nơi miền Tây xứ Nghệ. Không chỉ mang không khí Tết rộn ràng đến với vùng cao, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khơi dậy niềm tin và niềm vui đón chào năm mới trong đồng bào các dân tộc.

Tại đây, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức, đáp ứng nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân vùng cao như: phiên chợ Tết ấm áp nghĩa tình, các gian hàng phát quà Tết, gói bánh chưng, trò chơi dân gian, khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân. Những việc làm giản dị nhưng chan chứa yêu thương đã mang tết đến gần hơn với từng bản làng, từng mái nhà nơi miền sơn cước.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương: Hương sắc miền Tây - Ấm tình đồng bào - Miền Tây ngày mới.

Những thanh âm cồng chiêng, điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc hòa quyện nhau mang đến không khí mùa Xuân vui tươi phấn khởi.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã tặng hoa tri ân các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm - những “tấm lòng vàng” đã đồng hành, sẻ chia cùng tỉnh Nghệ An, góp phần mang Xuân sớm, mang hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào vùng cao miền Tây.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn xác định chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách là chủ trương xuyên suốt, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “lá lành đùm lá rách”. Mới đây, chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026” đã kêu gọi được hơn 172 tỷ đồng, góp phần mang Tết ấm đến với hàng nghìn hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.

Chương trình đã mang không khí Tết rộn ràng đến với vùng cao.

Riêng tại khu vực miền Tây Nghệ An, sự quan tâm của Trung ương và tỉnh đã tạo chuyển biến rõ nét: hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Riêng xã Quế Phong - một vùng đất hội tụ sắc màu văn hóa của các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ơ đu… tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, kiên cường vượt khó, gắn bó thủy chung với Đảng và cách mạng.

Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An, chương trình đã nhận được sự chung tay, đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng giá trị hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, góp phần mang mùa Xuân ấm áp đến với đồng bào vùng cao trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Người dân tập trung theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là không gian nghệ thuật rực rỡ sắc Xuân, gồm 3 chương: Hương sắc miền Tây - Ấm tình đồng bào - Miền Tây ngày mới. Những thanh âm cồng chiêng, điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc hòa quyện cùng lần đầu tiên pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Quế Phong đã tạo nên một bức tranh Xuân thiêng liêng, xúc động và đầy tự hào.

Kết chương trình là màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Đây là lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa tại xã miền núi Quế Phong.

Chương trình đã mang không khí Tết rộn ràng, ấm áp đến với đồng bào các dân tộc miền Tây trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Trước đó vào chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5 xã: Quế Phong, Tiền Phong, Thông Thụ, Mường Quàng, Tri Lễ.

Những suất quà Tết được trao tặng đến người dân.

Đoàn công tác của tỉnh đã tham gia các hoạt động văn hoá của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.