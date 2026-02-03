Carlsberg Việt Nam mang 'Tết đủ đầy, Tết yêu thương' đến 7.500 hộ gia đình miền Trung

TP - Trong không khí rộn ràng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu bia Huda tiếp tục hành trình lan tỏa niềm vui năm mới thông qua chương trình thường niên “Tết đủ đầy, Tết yêu thương”. Theo đó, 7.500 phần quà Tết bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao đến các hộ gia đình gặp khó khăn tại 7 tỉnh thành miền Trung.

NĂM THỨ 11 ĐỒNG HÀNH CÙNG “TẾT ĐỦ ĐẦY, TẾT YÊU THƯƠNG”

Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ đồng hành và phát triển cùng Việt Nam, Carlsberg Việt Nam không chỉ theo đuổi các mục tiêu kinh doanh, mà còn kiên định với định hướng phát triển bền vững, đặt gắn kết cộng đồng làm nền tảng cho hành trình dài hạn. Sinh ra từ chính mảnh đất miền Trung đậm tình, thương hiệu bia Huda là hiện thân cho cam kết ấy – luôn gần gũi, đồng hành và đóng góp tích cực cho đời sống người dân địa phương. Chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” mỗi dịp Tết đến xuân về chính là minh chứng cho mối liên kết bền chặt đó, đồng thời khẳng định mong muốn của doanh nghiệp trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Hành trình được vun đắp từ sự gắn bó và sẻ chia

2026 đánh dấu năm thứ 11 liên tiếp cho chặng đường đầy cảm xúc của “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” với người dân miền Trung. Vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động thường niên, chương trình đã trở thành một truyền thống nhân văn được bền bỉ vun đắp theo thời gian, thể hiện tình cảm sâu sắc của Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung – vùng đất được xem như “quê hương” của Huda, thương hiệu nội địa luôn được người dân yêu mến và tin chọn.

Mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là lời động viên, góp phần lan tỏa hơi ấm ngày Tết và tinh thần sẻ chia

Theo đó, trong tháng 1 năm 2026, 7.500 phần quà Tết đã được trao đến người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (bao gồm khu vực Quảng Bình trước đây), Huế, Đà Nẵng (bao gồm khu vực Quảng Nam trước đây) và Quảng Ngãi. Chương trình được triển khai với sự đồng hành chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại mỗi địa phương, nhằm đảm bảo các phần quà được trao đúng đối tượng và đến đúng những gia đình đang thực sự cần hỗ trợ.

Mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là lời động viên, góp phần lan tỏa hơi ấm ngày Tết và tinh thần sẻ chia. Qua đó, Carlsberg Việt Nam một lần nữa khẳng định niềm tin rằng phát triển bền vững luôn đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, và sức mạnh bền bỉ của Huda đến từ mối gắn bó sâu sắc với người dân địa phương, đặc biệt là mảnh đất miền Trung thân yêu.

“Tết là thời điểm của sự sum vầy, sẻ chia và trân trọng. Với chúng tôi, đó cũng là dịp để trao đi và đóng góp trở lại cho vùng đất và con người đã góp phần tạo nên Carlsberg Việt Nam hôm nay,” đại diện Carlsberg Việt Nam chia sẻ.

Đại diện nhấn mạnh thêm: “Cam kết với miền Trung của chúng tôi không chỉ là phát triển kinh doanh, mà còn là tạo ra những tác động tích cực, để cuộc sống của người dân ngày càng trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Thông qua ‘Tết đủ đầy, Tết yêu thương’, chúng tôi hy vọng có thể cùng người dân mở ra một năm mới khởi sắc, đồng thời tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực".

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

“Tết đủ đầy, Tết yêu thương” là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu của Carlsberg Việt Nam tại miền Trung. Trong những năm qua, chương trình đã hỗ trợ tổng cộng hơn 75.000 hộ gia đình, góp phần tiếp sức để nhiều người dân đón một mùa Tết trọn vẹn hơn. Sáng kiến này thể hiện rõ cam kết phát triển cộng đồng bền vững của doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với sứ mệnh của Tập đoàn: “Brewing for a Better Today and Tomorrow” (Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn).

Chương trình cũng song hành cùng các dự án dài hạn khác như “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, thể hiện chiến lược nhất quán của Carlsberg Việt Nam trong việc đặt cộng đồng làm trọng tâm cho hành trình phát triển. Bước sang năm thứ 7, chương trình đã cung cấp hơn 3,3 triệu m³ nước sạch cho gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của khoảng 40.000 người dân tại nhiều địa phương miền Trung.

Không chỉ trao niềm vui nhân dịp năm mới, “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” còn thể hiện tình cảm sâu sắc cũng như trách nhiệm xã hội của Carlsberg Vietnam với miền Trung. Thông qua việc vun đắp tinh thần cộng đồng và chia sẻ cùng đời sống người dân, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền bỉ vì một miền Trung thịnh vượng và phát triển bền vững.